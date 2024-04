TOP 14. Une nouvelle star sur la rade ? Toulon avancerait sur une piste à plus d’un million !

Selon le journaliste Neil Fissler, le RC Toulon serait potentiellement prêt à débourser un million d’euros pour s’offrir l’Anglais Zach Mercer.

Décidément, le RC Toulon ne s’arrête plus. Ce week-end, le journaliste Neil Fissler a évoqué un intérêt du club varois pour un ancien joueur du Top 14. En effet, l’international anglais Zach Mercer souhaiterait revenir en France dès que possible et pourrait poser ses valises dans le sud.

Néanmoins, dans un article de Rugby Pass, le journaliste indique que Gloucester demanderait pas moins d’un million de livres sterling pour se séparer de son numéro 8. Convertie en euros, cette somme revient à environ 1,16 million d’euros, afin de racheter les dernières années de contrat de l’Anglais.

Une somme similaire avait déjà été évoquée, au début du mois dernier, par le Midi Olympique. Le média français avait annoncé que le MHR s’était également montré intéressé pour un retour de son ancien prodige, mais le joueur ne souhaitait pas retourner dans l’Hérault.

Ignoré par le sélectionneur anglais Steve Borthwick, le retour du troisième ligne dans son pays ne se passe pas comme prévu. Revenu pour postuler au XV de la Rose, ce dernier s’est fait griller la priorité par Ben Earl et bien d’autres prétendants.

Élu meilleur joueur du Top 14 2021-2022, l’avant de 26 ans avait épaté les aficionados du Championnat de France durant ses deux saisons à Montpellier. Mobile et loin d’être avare d’efforts, il a emmené le MHR vers son premier et unique bouclier de Brennus.

Antoine Frisch, autre piste du RCT

Loin de la troisième ligne, Neil Fissler indique aussi que le RCT souhaiterait mettre la main sur Antoine Frisch, français exilé au Munster. Il reste encore un an de contrat au centre. Les clubs du Stade Rochelais et du Montpellier Hérault Rugby seraient intéressés par ce profil.

Cette arrivée pourrait permettre à Toulon d’observer l’arrivée d’un joueur solide, ciblé par le XV de France. De plus, ce dernier possède le statut JIFF. Une aubaine pour le RCT qui peine à recruter des joueurs issus des filières de formations françaises.

