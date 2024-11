Le Stade Toulousain gagne à Créteil, La Rochelle enfonce le promu, nos pronos de la 11e journée de Top 14

Les clubs de Top 14 seront sur le pont pour disputer la 11ᵉ journée de la phase régulière. L’occasion pour eux de creuser l’écart sur leurs concurrents avant les joutes européennes.

Ce week-end, les clubs de Top 14 seront sur le pont pour disputer la 11ᵉ journée de la phase régulière. L’occasion pour eux de creuser l’écart sur leurs concurrents avant les joutes européennes.

Le Racing 92 a livré une prestation indigne de son statut lors du derby face au Stade Français. Dominés dans tous les secteurs du jeu, les Franciliens doivent réagir lors de la réception des champions en titre. D’autant que ce match se déroulera à Créteil, presque en terrain neutre donc. Les Toulousains viendront pour faire un coup à l’extérieur avant la pause européenne. Taofifenua, Diallo, Farrell et Bamba sont tous indisponibles. Nous misons sur une victoire des hommes d’Ugo Mola face à un Racing affaibli, bonus défensif pour les locaux.

Les Vannetais ont eu une semaine difficile à gérer après la déception du match perdu face à Bordeaux la semaine dernière. Le déplacement à Marcel Deflandre ne devrait pas arranger leurs affaires au classement. L’occasion est parfaite pour les Maritimes d’empocher cinq points et maintenir le rythme de Toulouse et l’UBB.

Top 14. Après la remontada, Vannes peut-il éviter le naufrage et remonter à bord ?

L’ASM a peut-être enfin lancé sa saison et basculé du bon côté grâce à son succès au LOU la semaine dernière. Les premiers points de la saison des hommes de Christophe Urios à l’extérieur. Impériaux jusqu’ici à domicile, les Auvergnats voudront continuer sur cette dynamique. Castres, incapable de s’imposer loin de Pierre Fabre depuis le début de saison, n’est pas l’équipe la plus dangereuse à l’extérieur. Victoire des Jaunards, aucun bonus de part et d’autre.

L’UBB soutient parfaitement le rythme de Toulouse avec le même bilan global, la différence entre les deux cadors se fait sur les bonus glanés ici et là. En parlant de bonus, ce sera l’objectif des Girondins samedi face au 9ᵉ du championnat. L’occasion de revoir les anciens chouchous de Chaban : Maël Moustin et Madosh Tambwe. Victoire bonifiée de Bordeaux devant son public.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est deux équipes sont étonnamment proches. Toutes les deux sur une série de quatre défaites, l’une d’elle plongera au classement après ce match, quand l’autre, au contraire, se relancera. Avec l’avalanche de blessés côté palois, la deuxième surprise à l’extérieur de cette journée est peut-être là. Les Lyonnais ont des choses à se faire pardonner après leur défaite face à Clermont (22-30). Avantage au LOU dans ce match de la peur entre le 12e et le 13e, Vannes aura un œil attentif sur cette rencontre pour le maintien.

Quand le 4ᵉ se déplace chez le 11ᵉ, cela promet toujours un match excitant. Mais lorsque ce sont les Toulonnais qui se déplace à Aimé Giral, là, on bascule sur une rencontre bouillante. L’USAP doit effacer la défaite frustrante à Ernest-Wallon (41-9) la semaine dernière et se rassurer avant la Challenge Cup. Match très disputé à prévoir, victoire des locaux, point de bonus pour les visiteurs.

TOP 14. Pourquoi il faudra faire attention à Toulon pendant les doublons

Bayonne-Stade Français

Si ce match marque les retrouvailles entre Joris Segonds et le Stade Français, il est tout aussi important pour la suite de la saison des deux clubs. Les soldats roses (10ᵉ) entament leur opération remontée. Les Basques ne sont qu’à deux petits points de La Rochelle (3ᵉ) et veulent maintenir le rythme du Top 6. À Jean Dauger, Bayonne tombe rarement et s’imposera au forceps.

Top 14. Joris Segonds : de la capitale à la côte basque, une transformation réussie