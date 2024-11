TOP 14. Pourquoi il faudra faire attention à Toulon pendant les doublons

Face à Bayonne, le RCT a aligné un pack incroyablement costaud, prouvant toute sa profondeur d'effectif pour les prochains doublons du Six Nations.

Si la tournée d’automne est déjà terminée, elle nous a permis d’avoir un petit aperçu des forces en présence en période de doublons. Mais les clubs de Top 14 n’ont eu qu’un week-end de « vrais doublons » à gérer jusque-là, et le Tournoi des Six Nations leur réserve un hiver bien plus compliqué.

Avec les internationaux français mobilisés de mi-janvier à mi-mars, il faudra avoir une profondeur d’effectif impressionnante pour tenir le rythme en championnat. Et à ce petit jeu-là, le Rugby Club Toulonnais pourrait bien jouer un mauvais tour aux autres écuries.

Si les Varois envoient aussi une flopée d’internationaux en sélections, leur pack fait tout de même bonne figure, même en période de doublon. Et c’est peu dire puisqu’il y a des internationaux à tous les postes !

Un 8 de devant international

Prenons par exemple la composition d’équipe qui a affronté l’Aviron Bayonnais à domicile le week-end dernier (39-19).

Dany Priso, Teddy Baubigny et Kyle Sinckler composent peut-être la première ligne la plus costaude du championnat, même hors doublons. Avec pas moins de 90 sélections à eux trois, ils ont de quoi bousculer n’importe quelle mêlée du championnat !

Une paire complémentaire

L’attelage en deuxième ligne n’a rien à leur envier avec la paire Ribbans-Alainu’uese. On redescend un peu en expérience, avec « seulement » 20 sélections cumulées. Cependant, leur complémentarité permet à Toulon de dominer les packs adverses.

Pour finir, la troisième ligne Ludlam, Isa, Abadie vient parfaitement compléter un huit de devant magistral. Avec 75 sélections au compteur, on a encore trois joueurs de niveau international pour rivaliser avec toutes les écuries du Top 14. Et avec des joueurs comme Halagahu, Coulon ou Ivaldi sur le banc, le staff varois a décidément un sacré arsenal !

Avec ce pack, Toulon peut voyager et ne craint pas l’arrivée des doublons, tant redoutés par certains. Pierre Mignoni n’aura pas à se creuser la tête pour faire sa composition d’équipe cet hiver et peut espérer creuser l’écart sur ses concurrents à ce moment-là. Et pourquoi pas en profiter pour aller titiller le top 2 ?