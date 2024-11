Top 14. Après la remontada, Vannes peut-il éviter le naufrage et remonter à bord ?

Après avoir subi leur troisième défaite de la saison à domicile, les Vannetais vont-ils réussir à se remobiliser pour éviter de connaitre une fin d'exercice morose ?

La moitié de la saison n’est pas encore atteinte et les équipes du Top 14 n’ont disputé que dix rencontres, ce qui signifie qu’il en reste seize à jouer. Cependant, on a la sensation que la différence est faite en bas du classement, malgré un écart de point loin d’être rédhibitoire.

En effet, le RC Vannes pointe à la 14ᵉ place avec 11 points, soit quatre points derrière Pau, 13ᵉ. La première équipe non relégable est le LOU, à 7 points, et on sait que les partenaires de Baptiste Couilloud visent un résultat bien plus élevé au classement.

Une remontada qui laisse des traces

Au-delà de l’aspect purement comptable, la terrible remontada subie face à l’UBB à La Rabine samedi dernier a fait très mal aux têtes vannetaises. On a du mal à voir comment le promu pourrait s’en relever.

Mener 29-0 après une demi-heure pour finalement perdre 37-29, ce n’est pas banal et ça laisse des traces. Vannes paie pour apprendre au contact des grosses écuries de notre championnat. Le scénario du match va faire mal aux têtes et il faudra se remobiliser très vite en vue de la lutte pour le maintien, mais en sont-ils capables ?

"Les clubs ne sont pas arbitrés de la même façon en fonction de leur statut", pestait le manager breton après le match. Une déclaration qui lui vaudra certainement une suspension, qui ne va pas arranger les affaires du club.

Un mal récurrent

Régulièrement cette saison, les Bretons se sont montrés dangereux, restant dans le match pendant 50 ou 60 minutes pour ensuite s’écrouler. Le banc et la profondeur d’effectif des autres clubs fait bien souvent la différence face au promu. Et pour cause, le RCV (19 millions) est le dernier budget du Top 14, loin derrière les 49 millions du Stade Toulousain.

À Toulon par exemple, les Vannetais avaient l’occasion de prendre l’avantage au score à la 60ᵉ minute, mais s’inclinent lourdement 20 minutes plus tard (54-19). À Clermont, ils se sont accrochés, passant pas moins de 33 points à leurs adversaires, mais en encaissant 55 dans le même temps.

L’hiver breton

Bref, Vannes est fréquemment trop court, sans faire d’énormes erreurs, mais c’est généralement une accumulation de petites scories qui entrainent derrière une pluie d’essais. Nous arrivons en hiver, les terrains vont devenir boueux, le jeu va se resserrer davantage. Chaque point sera de plus en plus difficile à inscrire et cette période récompense les équipes les plus solides en défense et en conquête.

Bonne nouvelle, le RC Vannes est parmi les meilleures formations en mêlée et a souvent posé des problèmes à ses adversaires, dans le sillage d’un Mako Vunipola en grande forme. Assez pour passer l’hiver ? Pas sûr. Pour cela, il faudra jouer plus qu’une mi-temps et prendre tous les points qui se présentent à eux.

Si Vannes n’est pas décroché comptablement, le vrai défi sera de rester mobilisés mentalement après la terrible déconvenue la semaine dernière. Et le déplacement à La Rochelle samedi ne risque pas d’arranger leurs affaires.