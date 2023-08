RUGBY Toulouse à la maison, Perpignan chute et Paris confirme, nos pronostics pour la 2e journée de Top 14 !

Pour cette deuxième journée de Top 14, nous aurons droit à de vraies belles rencontres, parfois même aux odeurs de phases finales. Voyons nos pronostics.

Stade Français - Oyonnax

Récemment promus en Top 14, les joueurs d'Oyonnax ont réussi à gagner leur première à domicile face à l'ASM, avec la manière ! Grâce notamment à Soulan, le buteur maison, qui a inscrit 21 points à lui tout seul ! En face, le Stade Français s'est largement imposé sur la pelouse de Perpignan (7-29), et n'a perdu que deux fois à Jean-Bouin la saison dernière. Cette année, les soldats roses semblent bien armés pour accrocher une qualification en phase finale. Notre pronostic : Victoire bonifiée du Stade Français.

C'est le plus gros choc de cette deuxième journée de Top 14. Les champions d'Europe en titre reçoivent les joueurs du LOU, qui sont en tête du classement du Top 14. Les Maritimes ont affiché une équipe bien jeune la semaine dernière sur la pelouse du MHR, et n'ont pas réussi à trouver les solutions nécessaires pour l'emporter. A contrario, les Lyonnais ont pris le bonus offensif face à Toulon. Néanmoins, la première à domicile pour La Rochelle ne devrait pas être ratée, avec un stade Marcel-Deflandre plein à craquer. Notre pronostic : Victoire de La Rochelle.

Clermont - Perpignan

C'est une affiche qui nous rappelle bien des finales de Top 14 ! Cependant, les deux clubs ne sont pas dans les plus belles années de leur histoire, mais devraient livrer une belle bataille samedi. Clermont aura à cœur de laver la contre-performance face à Oyonnax, pour vraiment lancer sa saison. Les Catalans seront dans la même dynamique, après un échec criant face à Paris, à domicile. Nous pensons que Clermont est plus armé pour rendre une belle copie, notamment avec son pack. Notre pronostic : Victoire bonifiée pour Clermont.

Le week-end dernier, les Bordelais sont passés proches d'un exploit sur la pelouse du Racing 92, avec de très belles choses montrées. En revanche, le CO est passé tout près d'un revers à domicile contre Pau (24-23). Zack Holmes semble retrouver des couleurs, et la jeune garde bordelaise assure l'essentiel, à l'image de Nicolas Depoortere. Pour cette première réception, nous ne voyons pas Castres ramener quatre points dans le Tarn. La saison dernière, les hommes de Jeremy Davidson avaient remporté deux matchs à l'extérieur. Notre pronostic : Victoire de Bordeaux.

Pau - Racing 92

Malgré beaucoup d'indiscipline, dont un carton jaune face à Castres lors du dernier match, la Section Paloise est parvenue à accrocher un point de bonus défensif grâce à un essai à la dernière minute. L'année dernière, Pau avait glané le bonus offensif face au Racing 92, sur le score de 38 à 19. Pour cette deuxième journée, la tendance pourrait être la même, notamment au vu du visage des Franciliens. Ces derniers se sont montrés fragiles et dépendants du génie de Nolan Le Garrec, qui a inscrit 20 points sur les 23 de son équipe. Notre pronostic : Victoire bonifiée de Pau.

Toulon - Bayonne

Pour cette nouvelle saison, le visage du RC Toulon a bien changé, avec bons nombres de recrus qui sont arrivés sur la rade. Ce mouvement d'effectif s'est vu sur le terrain face à Lyon, et les hommes de Pierre Mignoni n'ont pas encore trouvé leur vitesse de croisière. À l'inverse, Bayonne attaque ce nouvel exercice comme le précédent, tambour battant ! Avec un Camille Lopez XXL. Ce duel sera intéressant à observer, et le match risque d'être serré. Reste à voir si Toulon montrera un visage plus collectif à domicile. Notre pronostic : Victoire de Toulon, bonus défensif pour Bayonne.

Ça sera le "derby" de cette deuxième journée. Le Stade Toulousain, champion de France en titre, va recevoir les Cistes, récents vainqueurs du Stade Rochelais. Lors du dernier match, Toulouse a montré une organisation assez floue, avec un manque de leadership de la part des plus anciens. Néanmoins, nous connaissons la force de caractère des hommes de Mola, qui sauront trouver la solution pour remporter ce match. Montpellier n'a gagné que trois matchs à l'extérieur l'année dernière, dont Brive et Perpignan. Notre pronostic : Victoire de Toulouse.