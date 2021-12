RUGBY. Top 14/PRO D2. Premier pas encourageant vers les jauges proportionnelles dans les stades

Ce mercredi, la commission des lois de l’Assemblée Nationale a voté en faveur de l'amendement sur les jauges dans les stades en fonction de leur capacité.

RUGBY. Les jauges proportionnelles, la solution pour la survie des clubs ?Bonne nouvelle pour les clubs de Top 14 et de Pro D2. Ce mercredi, la commission des lois de l’Assemblée Nationale a voté en faveur d'un amendement concernant la mise en place de jauges dans les stades en fonction de leur capacité. "C’était une question de bon sens. Les jauges dans les stades et salles de spectacle seront établies à partir du prorata de la capacité d’accueil et non pas en valeur absolue", a notamment commenté le député de la Vienne Sacha Houlié. De son côté, le sénateur de l'Isère Michel Savin va déposer un amendement similaire au Sénat. Lequel devra l'accepter à l'instar du Parlement afin que les restrictions sanitaires soient adaptées à chaque enceinte sportive. Les clubs devront ensuite faire l'effort d'ouvrir des tribunes supplémentaires afin que les supporters puisses respecter la distanciation sociale au lieu d'être amassé dans une seule tribune.