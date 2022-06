RUGBY. Top 14. Yoann Maestri (Paris) prend une décision cruciale pour sa carrière

L'ancien joueur de l'équipe de France Yoann Maestri a annoncé qu'il raccrocherait les crampons après le match entre Paris et Brive en Top 14.

TRANSFERT. Stade Français. Yoann Maestri vers le Japon ?Yoann Maestri rechaussera-t-il les crampons après la 26e journée de Top 14 ? Ce ne sera pas en pro ni en France. Via l'Equipe, le deuxième ligne du Stade Français a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après le match contre Brive dimanche. "Dans ma tête, tout est clair. C'est fini. Je ne chercherai pas à faire la saison de trop." A moins d'une offre venant d'un club japonais, l'ancien tricolore aux plus de 60 sélections raccrochera les crampons. "Si ça ne se fait pas, il n'y aura aucun regret." Il avoue avoir finalement refusé une offre d'un club français à qui il avait dit oui dans un premier temps. Paris n'a plus rien à jouer cette année et s'il se sent encore en forme physiquement et mentalement, il souhaite en profiter désormais hors des terrains.



Une décision murement réfléchie pour celui qui aura été champion de France de Pro D2 à Toulon en 2008 puis vainqueur du Brennus en 2011 et 2012 avec Toulouse. Club pour lequel il a joué pendant presque 10 ans avant de signer à Paris. Au Stade Toulousain, Maestri a aussi été champion d'Europe en 2010 et a décroché ses premières sélections avec l'équpe de France. Il participera au Tournoi des 6 Nations à six reprises ainsi qu'à la Coupe du monde 2015 en Angleterre où il a joué quatre matchs. Au Stade Français depuis 2018, il n'aura pas permis au club de la capitale de retrouver les sommets. Mais il n'a aucun regret même s'il a fait une croix sur une sortie magnifique :

Je suis totalement épanoui. J'ai gagné des titres, rencontré des gens formidables, vécu des moments incroyables. C'est important de l'avoir bien en tête au moment de dire stop. Je suis un privilégié. Il y a eu des moments difficiles, des peines, des échecs, mais c'est important de les avoir vécus et ils me serviront pour la suite. C'est ça la vie : les montagnes russes. Il y a de bons et de mauvais moments. L'important est de savoir les traverser.

À la tête d'une agence de création à Paris, il va désormais "tourner la page du rugby, du moins pendant un moment." On pourrait cependant revoir Maestri dans un autre costume à l'avenir : celui d'entraîneur. "Je n'exclus pas d'y revenir pour entraîner des jeunes, transmettre." Notez également qu'Antoine Burban a choisi également de raccrocher les crampons à la fin de la saison.