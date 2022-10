RUGBY. Top 14. Alerte ailier virevoltant ! Victor Hannoun va-t-il faire son trou à Bayonne ?

Victor Hannoun a disputé son premier match de Top 14 ce week-end face à Brive. Une première qui risque d’en amener d’autres pour ce jeune ailier.

Malgré sa défaite sur le terrain de Brive, dans une rencontre déjà cruciale pour le maintien, Bayonne n’a pas tout perdu. Tout d’abord, les Basques ont ramené un point de bonus précieux, mais le staff a aussi pu juger les capacités de sa jeune garde. Avec Martocq (22 ans), Dolhagaray (22 ans), Perchaud (20 ans) et Hannoun (19 ans), l’Aviron alignait quatre joueurs passés par son centre de formation lors des dernières années. Si les trois premiers ne découvraient pas le monde professionnel, c’était une première pour Victor Hannoun. Titulaire sur l’aile droite, le joueur né en 2003 a connu les premières minutes d’une carrière qui pourrait se révéler prometteuse. Pourtant, l'histoire n'a pas très bien commencé. Dès la 2e minute de jeu, malgré son retour en défense, il ne pourra pas empêcher Laranjeira d’inscrire le premier essai de la rencontre. Mais à l’image de son équipe Hannoun, s’est libéré peu à peu et il aurait même pu s’offrir un premier essai en Top 14 (25e). Après un coup de pied de Maxime Machenaud, le Basque a fait parler sa vitesse. Devancé de justesse par Sam Arnold, il s’en est fallu de peu pour qu’il termine en Terre promise. Vif et très rapide, l’ailier (1m82, 76 kg) représente une menace constante pour les défenses adverses. Des qualités offensives sans doute issues de son passage au rugby à 7.

En effet, avant de découvrir les pelouses du Top 14, Victor Hannoun a éclaboussé les étapes estivales de l’In Extenso Supersevens. Révélée lors du passage à Perpignan avec cinq essais, la fusée basque a continué de faire parler la poudre par la suite. Des performances qui lui ont permis de terminer meilleur marqueur du championnat à 7 avec 10 essais. En attaque comme en défense, Hannoun a été l’un des hommes forts de l’équipe bayonnaise durant cet été 2022. Mais le natif de Bayonne n’en était pas à son premier essai au Seven, lui qui a été champion d’Europe de rugby à 7 en 2019 avec l’équipe de France U18. Victor Hannoun semble doté d’un réel potentiel et le staff bayonnais pourrait lui donner davantage de temps de jeu afin de le perfectionner. Mis à part Rémy Baget, aucun autre ailier de l’Aviron ne semble indéboulonnable et Hannoun pourrait en profiter. Bien sûr, à seulement 19 ans, l’ailier a encore beaucoup à apprendre et la présence de joueurs comme Yann David ou Baptiste Germain ne peut que l’aider dans son ascension.

