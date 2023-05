Rugby. Top 14. Une ancienne gloire du RCT pour remplacer Franck Azéma ?

Pierre Mignoni sera orphelin de Franck Azéma la saison prochaine, il s’est confié sur la chaine Twitch du RCT sur le potentiel remplaçant du futur manager de l’USAP.

L’un des chouchous de Mayol, Matt Giteau, pourrait bien faire son retour sur la rade. C’est en tout cas une possibilité envisagée par le directeur du rugby du RCT Pierre Mignoni : “Matt est un candidat idéal, c’est un garçon que j’aime beaucoup. Même s’il a très peu d’expérience en tant qu’entraîneur, ça ne me fait pas peur." Le cœur des “Fadas” a sûrement dû s’emballer d’excitation au moment où Pierre Mignoni a prononcé cette phrase, mais ce dernier émet des réserves : “Matt est quelqu’un de très sollicité dans son pays. Ce n’est pas toujours possible de faire venir des gens de l’autre bout du monde”.

RUGBY. Transfert. À quoi va ressembler Perpignan version 2023/2024 avec Franck Azéma ?Pourtant, le principal intéressé le dit lui-même lors d’une autre émission Twitch : “C’est une ville qui me tient à cœur. Je suis né en Australie, mais je me sens un peu toulonnais dans le fond”. Rien ne semble donc impossible ! L’international australien pourrait apporter toute son expérience et sa culture de la gagne a un groupe qui n’y a pas encore goûté. Matt Giteau sous le maillot rouge et noir, c'est trois titres européens (2013, 2014 et 2015) et un bouclier de Brennus (2014), rien que ça !

“Un bon staff, c’est un bon équilibre”

Une chose est sur “il y aura le recrutement d’une personne”, mais Mignoni est très claire, il “ne prendra pas quelqu’un pour prendre quelqu’un”. Matt Giteau ou un autre, le futur candidat au poste laissé vacant par Franck Azéma devra parfaitement se compléter avec Mignoni. La force du duo Azéma-Mignoni résidait dans leurs grandes différences : “Pour moi, un bon staff, ce sont des compétences, mais aussi un bon équilibre”, explique-t-il après avoir loué ses relations avec le tacticien catalan.

Autre information délivrée par Mignoni : “Max Petitjean va rester et va prendre de l’épaisseur, car il fait du bon travail“. L’ancien demi d’ouverture du Stade Aurillacois arrivé en 2021 dans le staff du RCT en tant que Responsable de la stratégie du jeu au pied.