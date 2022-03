RUGBY. TOP 14. Un derby du centre à double tranchant pour l'ASM face à Brive

Pour ce week-end de derby, l’ASM recevra sur sa pelouse du Michelin le CA Brive. Un match ô combien important des deux côtés, mais surtout dans la course à la qualification pour les Clermontois.

À l’occasion de la 22e journée de championnat, les amateurs du rugby français pourront se délecter devant les différents derbys de notre championnat. Si le derby parisien aura sa plus grande importance dans la course aux 6 places qualificatives, le derby auvergnat aura aussi son mot à dire. Côté Briviste, même si le maintien n’est pas encore acquis numériquement, il faudrait que les hommes de Davidson s’écroulent et qu’en parallèle, l’USAP réalise une folle remontée, pour voir les auvergnats disputer le match de barrage. En face, les Clermontois, eux, n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent encore espérer disputer les phases finales.

Le week-end dernier, dans un match plus que haché, l’ASM s’est incliné sur la pelouse de Felix Mayol. Une très mauvaise opération niveau comptable, puisqu’à l’aube de la 22e journée, les Auvergnats comptent 6 points de retard sur le dernier qualifiable, le LOU. À seulement 5 journées de la fin de championnat, les hommes de Jono Gibbes ne pourront donc faire l’impasse sur aucune rencontre.

Un duel des extrêmes pour débuter

Pour lancer leur course à la qualification, les jaunes et bleus entameront leur série de 5 matchs par la réception des Brivistes. Si un derby n’est jamais facile à jouer, les Clermontois pourront entrer sur la pelouse à peine plus sereins que leur adversaire. En effet, le club champion de France en 2017, n’est autre que la meilleure attaque de notre championnat. Avec pas moins de 533 points inscrits en 21 matchs, l'ASM trône en tête de ce classement. A contrario, leur adversaire du jour, les Brivistes, sont la pire attaque du TOP 14 avec seulement 375 points marqués.

En terme d’essai, les Clermontois pointent à la 3ᵉ place, avec 55 réalisations cette année. Mais les hommes de Gibbes peuvent compter sur leur artilleur Morgan Parra pour rajouter les points au pied. L’équipe corrézienne, quant à elle, pointe une nouvelle fois à la dernière place de ce classement avec 35 petites réalisations. Sur le papier, les Clermontois sont donc favoris pour cette rencontre, mais comme tous les derbys, la vérité et l’unique vérité, sera celle du terrain. Une défaite face aux Corréziens ce week-end mettrait les Clermontois dans une position plus que défavorable et serait presque synonyme d'adieu aux phases finales.

Un calendrier compliqué

Après ce derby, les Clermontois devront négocier 4 matchs dont 3 face à des concurrents directs à la qualification. Après la trêve européenne, les Auvergnats se déplaceront sur la pelouse de Pierre Fabre. Un déplacement pas des plus simples à aborder quand on sait que les Castrais, plus que jamais dans la course à la qualification, n’ont plus perdu depuis 18 matchs à domicile. Par la suite, l’ASM enchainera la réception du Stade Français puis un déplacement chez le dernier, le Biarritz Olympique. Ces deux matchs seront surement les deux plus « simples » pour les jaunards. Puisque pour finir le championnat, le club auvergnat recevra l’actuel premier, le MHR, qui aura à cœur de finir la saison sur une bonne note avant le début des phases finales. Chaque rencontre aura une saveur de match éliminatoire pour la formation auvergnate.