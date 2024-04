RUGBY. Top 14. Trois Rochelais sur le flanc : une fin de saison qui s'annonce corsée

Victoire coûteuse pour La Rochelle : Dillane, Boudehent et Iribaren blessés et absents un mois. Leur retour, avant le sprint final, est crucial.

Dimanche dernier, dans une atmosphère électrique à Marcel Deflandre, le Stade Rochelais a certes arraché une victoire précieuse contre Toulon (27-17), mais à quel prix ! En effet, la joie de ce 11e succès de la saison fut tempérée par la sortie sur blessure de trois joueurs, et non des moindres : Ultan Dillane, Paul Boudehent et Teddy Iribaren.

Le deuxième-ligne Ultan Dillane a été le premier à quitter la pelouse dès la 11ème minute, suivi de près par le 3e ligne du XV de France juste avant la pause et du demi de mêlée Teddy Iribaren, remplacé dès le début du second acte par Zamora.

Des blessures sérieuses ont été diagnostiquées : une entorse du genou pour Dillane, une déchirure à l'ischio-jambier pour Boudehent, et une fracture à la main pour Iribaren.

Un calendrier impitoyable

Leur absence pour au moins un mois tombe à un moment critique de la saison, alors que les Rochelais, actuellement cinquièmes du classement, font face à un calendrier redoutable avec des déplacements à Bordeaux et à Toulouse, et les réceptions de Pau et du Racing 92.

Malgré ces coups durs, l'équipe rochelaise a montré une résilience remarquable, et l'espoir perdure quant à un retour des joueurs avant la fin de la phase régulière. Cette période de l'année, toujours exigeante, testera la profondeur et la qualité du banc des Maritimes. On sait à quel point la fraicheur est importante à ce moment de la saison.

Les regards se tournent désormais vers ceux qui auront la lourde tâche de remplacer ces titulaires. La pression est forte, mais c'est aussi une opportunité pour les remplaçants de briller et de se faire un nom sous le feu des projecteurs. Pour rappel, Tawera Kerr-Barlow a récemment subi une commotion tandis que Brice Dulin (genou) et Reda Wardi (poignet) sont toujours indisponibles.

Au chapitre des bonnes nouvelles, le Tricolore Georges-Henri Colombe Reazel devrait rapidement rejouer puisqu'il postulait face au RCT tout comme Thierry Paiva. Le demi de mêlée Thomas Berjon pourrait aussi reprendre contre Bordeaux. Autre retour important à suivre, celui de Pierre Bourgarit. Le talonneur n'a plus joué depuis le 14 janvier en Champions Cup. Touché à l'épaule, il est espéré sur le pré dans les prochaines semaines.