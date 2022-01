RUGBY. TOP 14. Brive en discussion avec des investisseurs pour se donner les moyens de ses grandes ambitions

Trois gros investisseurs seraient en discussion avec le CA Brive pour venir gonfler le budget du club corrézien et soutenir les ambitions du club.

Top 14. Brive. Début prometteur ou feu de paille ?En très mauvaise posture à la 13e place du TOP 14, le CA Brive joue une nouvelle fois de plus le maintien cette année. Avec autant de défaite, la lanterne rouge, Biarritz Olympique leur colle aux fesses avec seulement 2 petits points de retard. Pourtant, le club corrézien ne cesse d’afficher des ambitions. Récemment, les grandes instances du club ont dévoilé le projet « Objectif 2030 ». Un projet qui consiste à moderniser et agrandir les infrastructures corréziennes, mais aussi à fixer de réels objectifs sportifs : « D’ici 2030, il faut qu’on ait un titre à Brive. Peut-être un titre de champion de France », avait confié le président Simon Gillham à ce sujet il y a presque un an. Pour ce faire, le club briviste avait eu des contacts avec un énorme investisseur du Moyen-Orient. Malheureusement, la pandémie mondiale avait anéanti tout espoir.

Toujours à la recherche de fonds afin d’agrandir son budget pour les saisons à venir, il semblerait que les Brivistes aient trouvé chaussures à leurs pieds. En effet, selon La Montagne trois investisseurs seraient intéressés pour injecter des fonds supplémentaires dans le capital du CAB. Une clause de confidentialité dans les contrats empêche le club corrézien de dévoiler leurs noms au grand public. On sait uniquement que l’un vient de Paris, un autre de Londres et enfin le dernier de New York. Chacun d’entre eux auraient la capacité d’apporter plusieurs millions d’euros au capital du club briviste. Affaire à suivre…