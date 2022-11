RUGBY. Top 14. Qui va succéder à Christophe Urios à l'UBB ?

L'UBB a officialisé le départ de Christophe Urios dans un communiqué après trois années passées en Gironde. Qui pour succéder à l'entraîneur ?

RUGBY. Top 14. Coup de tonnerre à Bordeaux ! Christophe Urios remercié avec effet immédiat !L'UBB a officialisé le départ de Christophe Urios dans un communiqué. "L’Union Bordeaux Bègles confirme la rupture d’un commun accord du contrat de son manager Christophe Urios avec effet immédiat. Nous tenons à remercier Christophe pour avoir contribué à faire progresser l’UBB durant ces trois dernières saisons. Son travail a permis au club d’écrire une belle page de son histoire." L'entraîneur fait notamment les frais des résultats en deçà des attentes du club. Après dix journées de Top 14, la formation girondine pointe seulement à la 11e place. Mais il y a également des raisons internes à cette rupture prématurée. Les sorties médiatiques envers des joueurs cadres comme Woki et Jalibert ont brisé quelque chose au sein du groupe. Son management aurait été remis en cause. Et les rapports avec son président Laurent Marti se sont refroidis jusqu'à cette décision irrévocable. RUGBY. Christophe Urios fait son mea culpa pour la fin de saison de l’UBBDès lors, la question de sa succession s'est posée. Yannick Bru est favori pour le poste mais il n'arrivera pas avant l'été prochain. L'ancien coach de Bayonne et adjoint au sein du XV de France est en effet engagé avec les Sharks en Afrique du Sud. Une expérience qui certainement beaucoup lui apporter. En attendant, comment l'UBB va-t-elle préparer ses futurs matchs de Top 14 et notamment celui face à l'USAP ? Bordeaux a partiellement répondu à cette question en indiquant dans son communiqué que "Frédéric Charrier et Julien Laïrle poursuivent leur mission au sein du staff sportif." Sous contrat jusqu'en juin, ils devraient donc assurer jusqu'à l'arrivée de Bru. Quant à Christophe Urios, son avenir est pour l'heure inconnu.