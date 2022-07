RUGBY. Christophe Urios fait son mea culpa pour la fin de saison de l’UBB

Dans une déclaration sur RMC Sport, Christophe Urios s’est exprimé au sujet de la méforme de l’UBB en fin de saison.

Ce mardi 26 juillet, Christophe Urios réagissait ainsi dans les colonnes de Sud-Ouest : “Il y a un monde entre la première et la deuxième partie de la saison.[...] Quand on a fini la saison dernière, j’étais quasi-convaincu que c’étaient les blessures qui nous avaient mis dedans. Évidemment que ça a beaucoup participé, mais ce n’est pas que ça, il n’y a pas de hasard.” Pour le média local, le technicien bordelais est donc revenu sur la méforme de fin de saison connue par l’UBB. Cette chute dans les résultats, Christophe Urios ne veut pas la renvoyer uniquement à la malchance. Pour approfondir les propos qu’il a pu tenir en début de semaine, il s’est exprimé sur RMC. Relayé par Rugbyrama, l’ancien champion de France 2018 en tant qu’entraîneur de Castres n’hésite pas à souligner sa part de responsabilité :

Je me suis aperçu, notamment dans la deuxième partie de saison qui a été difficile, que j’ai sûrement pris beaucoup trop de choses. Il y avait une pression un peu écrasante, qui m’a probablement fait défaut dans les moments clés, où je ne me suis pas trouvé bon. À certains moments, il fallait que je sois beaucoup plus lucide, meilleur que ce que j’ai été.[...] L’idée est que chacun doit prendre ses responsabilités. On ne doit pas attendre de se faire engueuler par le staff ou le manager… Il faut qu’on soit tous responsables. Et tous engagés.”

TOP 14. Christophe Urios nostalgique de ses années avec Cameron Woki à l'UBB

Pour rappel, l’Union Bordeaux Bègles a fini la saison hors des places qualificatives directes pour les demi-finales. Elle avait été éjectée de ce siège bien confortable à l’occasion de la dernière journée de championnat alors qu’elles ne les avaient plus quittées depuis que le club s’y était installé à la 5e journée de championnat. En demi-finale, l’effectif de Christophe Urios perd face aux futurs champions du Montpellier Hérault Rugby. Cette défaite sera la neuvième de l’UBB en Top 14 depuis le début de l’année civile 2022, soit plus que sur l’intégralité de l’année 2021.