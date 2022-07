TOP 14. Christophe Urios nostalgique de ses années avec Cameron Woki à l'UBB

Le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios, s'est confié sur le départ de Cameron Woki au Racing 92.

L'UBB a repris le chemin de l'entrainement pour préparer la saison qui arrive. Avec le départ de Cameron Woki à destination du Racing 92, mais également de Ben Lam à Montpellier, Seuteni à La Rochelle avec Thierry Païva, c'est une équipe girondine qui lance une nouvelle aventure avec un effectif très remanié. Heureusement, Caleb Timu et Antoine Miquel arrivent en renfort à un poste de troisième ligne qui a connu beaucoup de départs à l'intersaison. Christophe Urios, le manager de Bordeaux-Bègles, est revenu en conférence de presse sur ce que cela impliquera dans sa gestion d'effectif.

Avant le départ de Cameron on avait déjà perdu un n°8 avec le départ surprise de Ma’ama (Vaipulu), à ce moment-là de la saison ce n’est pas facile. Le départ de Cameron ? On ne l’avait pas imaginé mais c’est la vie. Les routes se sont séparées. La difficulté, c’est que ça s’est passé très tard, ça s’est fait le dernier jour des mutations. Quand on veut remplacer des joueurs de ce niveau, il faut s’y prendre un ou deux ans en avance.

On s’est retrouvé avec deux troisième-lignes en moins. On avait plusieurs options, des joueurs du côté de Sale (les jumeaux du Preez) mais la porte s’est fermée. On cherche une opportunité pour un autre troisième-ligne mais on ne se presse pas. On a des jeunes de bon niveau comme Pierre Bochaton et Jean-Baptiste Lachaise. C’est une belle occasion pour eux, à eux de la saisir. Ce qui est important, c'est de chercher le 8. On a Bastien (Vergnes) qui peut y jouer, Alban (Roussel) aussi, Antoine (Miquel) qu’on aime beaucoup dans ce profil. On a fait le choix de Caleb Timu (international australien). C’est un risque de le prendre. On avait plusieurs options, mais c’était celle qui nous semblait la plus facile à faire même s’il n’a pas joué pendant un an. C’est un joueur dans un profil que l’on n’a pas, un peu dans le même style que Scott Higginbotham (2019-2021), des joueurs de main, avec des courses directes, qui jouent beaucoup de duels. Un joueur offensif et complémentaire avec nos autres troisième-lignes.

Urios n'a pas manqué de rendre un hommage à Cameron Woki son ancien joueur. Une sortie qui contraste avec la tension qui régnait dans le groupe en fin de saison quand le manager du club l'avait nommé directement avec Jalibert à la suite de la défaite à Perpignan lors de la dernière journée du Top 14.

Nos routes vont se séparer, moi j'ai pris du plaisir, j'ai croisé un gentil mec, bien éduqué, bon joueur de rugby.

Haches de guerre enterrées entre les deux hommes ?