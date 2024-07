RUGBY. TOP 14. Pour les anciens du Stade Toulousain, la génération actuelle parait intouchable

Les grands noms du Stade Toulousain, de Ntamack à Novès, expriment leur admiration pour l'équipe actuelle. Leur domination soulève la question : qui sera capable de les battre ?

Le Stade Toulousain, véritable institution du rugby français, suscite admiration et respect. Non seulement chez ses adversaires, mais aussi chez certain de ses anciens joueurs qui ont pourtant remporté de nombreux titres. Ces légendes du club rouge et noir, ayant contribué à écrire son histoire glorieuse, n'hésitent pas à exprimer leur admiration pour l'équipe actuelle. Parmi eux, Émile Ntamack, Christian Califano, Guy Novès et David Darricarrère ont partagé leur point de vue via divers médias, mettant en lumière la puissance et la domination de cette génération exceptionnelle.

Émile Ntamack, via Actu.fr, n'a pas caché son enthousiasme face à la performance du Stade Toulousain. Et il se demande comment les autres formations de Top 14 et d'Europe vont pouvoir tenir la dragée haute au groupe actuel. "Un jour, le Stade toulousain tombera, mais quand je vois cette équipe sur le papier, il faudra quand même féliciter celui qui arrivera à la faire tomber ! Une chose est sûre : s’ils veulent y arriver, les autres devront élever leur niveau bien au-dessus de ce qu’il est aujourd’hui." Un constat clair qui souligne la difficulté à rivaliser avec cette machine bien huilée.

Christian Califano, au Midi Olympique, a également exprimé son admiration : "Aujourd’hui, il faut bien se rendre compte que peu d’équipes sont capables de battre le Stade toulousain. Il faut en être conscient. Combien d’équipes peuvent prendre le dessus sur le paquet d’avants toulousains ? Aujourd’hui, qui peut dire : j’ai la solution pour battre cette équipe. Cette génération va certainement connaître des contre-performances car ça arrive mais elle possède d’énormes qualités à tous les postes. Surtout quand tu enlèves le numéro un, le numéro deux est tout aussi fort et pareil pour le numéro trois. Cette concurrence intense et saine amène tous les joueurs à se transcender." La profondeur de l'effectif toulousain est l'un de ses plus grands atouts.

RUGBY. ''Ils sont en train de creuser un écart abyssal'', comment Toulouse cultive son avance sur la concurrence ?De son côté, Guy Novès, une figure emblématique du Stade Toulousain comme joueur et surtout entraîneur, n'a pas mâché ses mots dans La Dépêche et L'Equipe : "Il y a une tendance qui fait que je ne vois pas qui peut battre Toulouse aujourd’hui. On se demande qui peut battre le Stade Toulousain à l'heure actuelle. Cette génération est capable de gagner quatre Brennus consécutifs, comme la génération du Stade Toulousain entre 1994 et 1997, ou même trois Coupes d'Europe, comme Toulon entre 2013 et 2015. Plus vous gagnez, plus vous avez envie de gagner. Et surtout, quand vous gagnez au Stade Toulousain, vous n'avez plus envie d'en partir." Un éloge appuyé qui compare cette génération à celles des plus grands clubs européens.

David Darricarrère, ancien ouvreur du Stade Toulousain, avait livré une analyse similaire avant la demi-finale de Top 14 contre Toulouse via Sud Ouest : "La question que tout le monde se pose c’est « qui peut battre le Stade Toulousain ? ». Est-ce que La Rochelle en est capable ? Oui, bien sûr. Est-ce qu’elle le fera ? Ça, c’est autre chose. Aujourd’hui, elle en est capable même si ça sera très, très dur. Très, très dur…" Les Maritimes auraient peut-être pu faire tomber les rouge et noir sans une discipline qui a totalement changé la physionomie de la rencontre. Quant aux Bordelais, ils n'avaient plus assez d'essence dans le moteur pour rivaliser en finale face à l'armada toulousaine.

Ces témoignages unanimes démontrent la reconnaissance et l'admiration que suscite l'équipe actuelle du Stade Toulousain. Leur souveraineté et leur domination sur le championnat ne sont pas un hasard mais le résultat d'un travail acharné, d'une gestion exemplaire et d'une culture de la gagne profondément ancrée.

Les propos de ces légendes du rugby résonnent comme une mise en garde pour leurs adversaires : pour battre le Stade Toulousain, il faudra se surpasser et atteindre des sommets de performance. En attendant, Toulouse continue de tracer sa route vers les sommets, porté par une génération dorée déterminée à marquer l'histoire. Pour leurs adversaires, le défi est lancé : qui pourra stopper cette machine infernale ?