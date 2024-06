RUGBY. TOP 14. Possible forfait de Matthieu Jalibert (UBB) pour le barrage face au Racing 92 ?

L'UBB s'impose contre Oyonnax, mais l'euphorie est ternie par la blessure de Matthieu Jalibert. Laquelle sème le doute sur sa présence pour le barrage contre le Racing 92.

L'UBB a peut-être remporté une victoire éclatante contre Oyonnax, 40 à 7, validant son billet pour un barrage à domicile lors de cette 26e journée de Top 14. Mais une ombre plane sur le club girondin après la sortie sur blessure de Matthieu Jalibert à la 74e minute.

RUGBY. TOP 14. La Rochelle barragiste, Paris en demie, Castres éliminé, les affiches des barragesAlors que l'équipe dominait tranquillement, Jalibert est resté au sol, visiblement touché. Le demi d'ouverture tricolore a quitté la pelouse, boitant et grimaçant, avec la cuisse gauche bandée, celle-là même qui l'avait fait souffrir lors du Tournoi des Six Nations, rappelle Le Figaro. L'inquiétude est palpable au sein du staff bordelais.

Le manager Yannick Bru et le directeur de la performance Thibault Giroud ont accompagné un Jalibert au visage fermé jusqu'aux vestiaires. Le risque d'une rechute aux ischio-jambiers est redouté, ce qui pourrait compromettre sa participation au barrage crucial contre le Racing 92, samedi prochain à Bordeaux. Pire encore, cela pourrait affecter les ambitions de l'UBB pour la suite de la phase finale.

"On va attendre les examens", a déclaré Yannick Bru au micro de Canal + après la rencontre via Le Figaro. "Le risque zéro n'existe pas, on l'a beaucoup préservé cette semaine à l'entraînement." Des propos qui laissent entrevoir une certaine prudence quant à l'état de santé de leur maître à jouer.

RUGBY. Après Jalibert et Ntamack, ce crack de 21 ans a tout pour devenir un ''top joueur'' à l'ouvertureIronie du sort, Jalibert n'était pas censé commencer ce match. Il devait être remplaçant, mais le forfait de dernière minute de Louis Bielle-Biarrey, également touché aux ischio-jambiers, a obligé le staff à revoir sa copie. Matéo Garcia a pris la place à l'arrière, et Jalibert s'est retrouvé titulaire à l'ouverture.

L'UBB, qui avait retrouvé une dynamique positive suite à deux revers, doit maintenant espérer des nouvelles rassurantes de son infirmerie. Dans l'attente des examens médicaux, l'incertitude plane, et les prochains jours seront déterminants pour préparer le choc face au Racing 92.

Les fans girondins scruteront les informations de près, avec l'espoir que Matthieu Jalibert puisse tenir sa place face aux Franciliens et guider l'UBB vers les demi-finales. Auquel cas, Matéo Garcia pourrait être propulsé sur le devant de la scène pour ce match couperet.

CHAMPIONS CUP. UBB. Brillant face aux Saracens, Matéo Garcia a prouvé qu’il était bien plus que la doublure de Jalibert