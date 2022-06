RUGBY. Top 14. Pierre Fouyssac, l’invité surprise du côté de Toulouse

Ce vendredi, Pierre Fouyssac sera certainement titularisé face au CO. Un destin incroyable, pour celui qui a connu de nombreuses blessures depuis son arrivée.

Arrivé à l’été 2018 en provenance d’Agen, Pierre Fouyssac était promis à un avenir radieux du côté de Toulouse. Alors âgé de 23 ans, celui-ci apparaissait comme le futur du club, et son arrivée était très attendue. Malheureusement pour lui, et après seulement 3 matchs disputés sous le maillot de Toulouse, le centre se blesse. Un pépin physique qui sera le début d’une longue série pour le Français, qui ne rejouera qu’un an plus tard. Un retour stoppé ensuite par la crise COVID, qui mettra un terme à la saison 2019-2020. Souvent blessé, Pierre Fouyssac tentera lors de ces deux dernières années de se frayer un chemin dans l’effectif XXL du Stade Toulousain, mais sera constamment barré par des soucis physiques. Mais voilà, depuis maintenant 4 mois, le corps du centre semble le laisser tranquille. L’occasion donc pour lui de se faire une place dans le XV toulousain, d’autant que le champion de France connaît une vague de blessures à ce poste…

[TRANSFERT] Top 14 - Le Toulousain Pierre Fouyssac dans le viseur de CastresSi nous devions associer un film au retour de Pierre Fouyssac, ce serait certainement The Revenant. Car oui, Fouyssac revient de nul part ! Certes, il n’a pas connu toutes les péripéties vécues par Di Caprio, mais tous deux ont un point commun : beaucoup les croyaient morts. Et pourtant, grâce à une force mentale incroyable et des qualités retrouvées, Pierre Fouyssac est aujourd’hui le titulaire au poste de deuxième centre, aux côtés de l’indéboulonnable Pita Ahki. Et si au départ, Fouyssac a profité d’une avalanche de blessures (Guitoune, Tauzin, Holmes, Nanai-Williams, Chocobares), le natif d’Agen a désormais prouvé qu’il était capable de se mettre au niveau. En témoignent ses belles sorties face au Munster en Champions Cup, ou encore face au Stade Rochelais lors de la phase régulière, puis en barrage. Un destin fabuleux pour celui qui n’a disputé que 32 rencontres en 4 ans (soit 8 par saison). Lui-même avouait à nos confrères d’Actu Rugby il y a peu sa joie de pouvoir vivre cette fin de saison : “Si on m’avait dit que je ferais cette fin de saison-là en janvier-février dernier, j’aurais sincèrement rigolé”. Et pourtant, Pierre Fouyssac, tout comme l’ensemble de ses coéquipiers, sont aujourd’hui à 80 minutes de connaître une troisième finale de Top 14 en 3 ans. Sauf qu’à l’inverse de Dupont, Ntamack and co, celle-ci pourrait être la première pour l’ancien agenais…

