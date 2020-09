[TRANSFERT] Top 14 - Le Toulousain Pierre Fouyssac dans le viseur de Castres

Le centre du Stade Toulousain Pierre Fouyssac sera en fin de contrat en 2021. Au cas où il ne serait pas conservé, Castres pourrait l'accueillir.

INTERVIEW. Top 14 - Toulouse. Pierre Fouyssac : ''J'avais envie d'un nouveau challenge''En signant au Stade Toulousain en provenance d'Agen, Pierre Fouyssac nourrissait de grandes ambitions. Mais il faut constater que le centre n'a pour le moment pas été en mesure de faire son trou alors qu'il sera en fin de contrat en 2021. Il n'a joué que trois matchs lors de sa première saison, notamment en raison d'une blessure au genou. L'exercice 2019/2020 a été plus prolifique avec huit matchs joués pour quatre titularisations en Top 14. On l'avait également vu lors du Super Sevens et une fois en Champions Cup. La suspension de la saison pour cause de pandémie ne lui a pas permis d'enchaîner. Après deux journées dans cet exercice 2020/2021, Fouyssac n'a pas encore été aligné par le staff toulousain.



La saison est encore longue et il pourrait avoir une chance de briller, notamment durant la période internationale à rallonge qui s'annonce. Toujours est-il que L'Equipe nous annonce que le centre est dans le viseur du voisin castrais. Le CO est coaché par Mauricio Reggardio, qui a déjà eu Pierre Fouyssac sous ses ordres pendant deux saisons entre 2016 et 2018. A l'époque, il avait joué 36 matchs en Top 14 et en Pro D2 dont 24 comme titulaire.