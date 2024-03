RUGBY. Top 14. Pau va-t-il subir le tarif habituel face au Stade Toulousain ?

Pau se déplace sur la pelouse du Stade Toulousain ce samedi dans le cadre de la 20e journée de Top 14. Les Palois savent que ce match sera compliqué.

TOP 14. Dupont et Ntamack sur le banc, les Bleus au repos : la compo probable de Toulouse face à Pau20e journée particulière ce week-end en Top 14. Alors que le sprint a démarré en vue de la qualification pour les phases finales. Certaines formations seront au repos pendant une voire deux semaines tandis que d'autres vont être sur le pont. Et pour cause, les compétitions de l'ECPR entrent dans leur dernière ligne droite avec des 8es puis des quarts de finale qui s'annoncent relevés.

Une période pas facile à gérer au sein des staffs qui doivent se creuser la tête pour composer leur équipe. Le Tournoi vient à peine de se terminer et certains internationaux n'ont pas vraiment eu le temps de se reposer. C'est là où la profondeur de l'effectif prend toute son importance. Mais il convient aussi de garder une certaine dynamique. RUGBY. Après Meafou, un autre phénomène physique du Pacifique choisit le XV de FranceDu côté de Toulouse, on a très bien géré la période de doublons grâce à un effectif très performants où les jeunes ont su répondre présent. Avec le retour des internationaux, Ugo Mola va devoir faire des choix. Mais il doit surtout aligner une composition compétitive pour retrouver le chemin de la victoire. Le champion de France vient en effet d'enchaîner deux revers de rang en championnat. Une première pour lui après un revers contre l'USAP puis un autre à l'UBB. Avant de recevoir le Racing 92 en 8e, les Toulousains se doivent de retrouver le chemin de la victoire. Néanmoins, la réception de Pau n'aura rien d'une balade de santé. Vos matchs de rugby Toulouse/Pau et Bayonne/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?Les Palois seront aussi sur le pont la semaine prochaine dans le cadre de la Challenge Cup avec la réception du Connacht. Mais au vu de la saison des Béarnais, on peut penser qu'ils n'ont pas ciblé cette rencontre ni cette compétition. En lice pour la qualification aux phases finales du Top 14, ils voudront certainement continuer d'engranger des points en déplacement.

La Section a en effet déjà cumulé 11 unités hors de ses terres. Avec notamment deux succès au compteur, comme à Bordeaux lors de la 15e journée. Une formation qui vient de battre Toulouse. Ils restent également sur une belle prestation à Clermont avec un court revers 31 à 28. Auront-ils les armes pour relever le défi toulousain ? Eux qui affronteront ensuite Montpellier, Lyon et Oyonnax, trois adversaires en difficulté qui joueront crânement leur chance pour décrocher de précieux points.

Ce samedi, les Béarnais seront un peu dans la même position à Toulouse. Ils s'y déplacent sans pression. Et pourraient surprendre les hommes de Mola si ces derniers n'y mettent pas les bons ingrédients, pour reprendre la formule consacrée. Néanmoins, les derniers affrontements entre les deux formations laissent imaginer un résultat largement en faveur des locaux. Toulouse épicentre du rugby : Pourquoi la finale de PRO D2 s'y jouera jusqu'en 2027 ?Depuis 2021, Pau n'a jamais marqué plus de 10 points sur la pelouse du Stade Toulousain. 29 unités en trois matchs, c'est peu. A l'inverse, le Stade a passé 103 points aux Palois dans le même temps. Pour un tarif de 34 points encaissés en moyenne. Il faut dire que Toulouse est la meilleure attaque du championnat à la faveur de 74 essais dont 50 inscrits à la maison !

Les visiteurs savent donc à quoi s'attendre. D'autant que les locaux auront à coeur de faire un match plein. Eux qui n'ont vraiment joué qu'un période à Bordeaux avant de s'incliner de trois points. Avec les retours de joueurs comme Antoine Dupont et Romain Ntamack, le Stade retrouve petit à petit son équipe type. S'il manquera certains éléments contre Pau, ce match va servir à monter en puissance en vue du 8e puis d'un éventuel quart de finale de Champions Cup. VIDEO. Top 14. Antoine Dupont ''bonifié'' par le rugby à 7 ? ''Je pense que le 7 lui a fait du bien''