Toulouse épicentre du rugby : Pourquoi la finale de PRO D2 s'y jouera jusqu'en 2027 ?

Dans un communiqué de presse, la LNR a annoncé que le stade Ernest-Wallon du Stade Toulousain accueillera les finales de PRO D2 pendant 4 saisons.

Ce lundi 25 mars, la Ligue Nationale de Rugby a déclaré avoir choisi Toulouse, et son stade Ernest-Wallon pour recevoir la finale de PRO D2 de cette saison. Mais également pour 2025, 2026 et 2027. Ce qui fera donc la cinquième finale à la suite, puisque celle de l’année dernière entre Oyonnax et Grenoble s’était aussi déroulée en Haute-Garonne.

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) réuni ce jour a désigné le stade Ernest-Wallon de Toulouse comme hôte de la finale de PRO D2 pour les 4 prochaines éditions, jusqu'en 2027📄➡️ https://t.co/Rh95yzC6af pic.twitter.com/Ixi9koa6MZ — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) March 25, 2024

Une décision d’enchaîner les finales dans le même lieu justifiée par plusieurs arguments. Selon la LNR, cette répétition permettra de développer le championnat.

Le choix du Comité Directeur de la LNR s'inscrit dans la logique consistant à installer la finale de PRO D2 comme un événement premium, en l'organisant dans un même stade sur la durée pour déployer une stratégie de développement ambitieuse et créatrice de valeur pour la PRO D2’’

Alors pourquoi avoir choisi la préfecture de l’Occitanie comme localisation ? Très simple pour la Ligue, qui estime que ‘’Toulouse est apparu comme le site le plus équilibré géographiquement en termes de distance et d'accessibilité’’.

Si on ajoute à cela, la ‘’culture rugby’’ et ‘’une forte densité de public’’, le stade Ernest-Wallon avait donc de nombreux atouts pour devenir l’hôte des 4 finales de PRO D2 à venir.

La finale de cette saison se déroulera le samedi 8 juin 2024 à 17h30 dans l’antre du Stade Toulousain. Reste à savoir quelles seront les deux équipes qui s’affronteront pour le titre de Champion de France et une place en Top 14.

Pour le moment, le club breton de Vannes est premier du championnat, à égalité de points avec Béziers. Mais rien n’est encore joué dans la course aux phases finales, puisque pour le moment Provence, Mont-de-Marsan, Nevers et Brive se situent dans les 6 premières places.

Mais Agen, 11e au classement, ne se trouve qu’à 5 points de Brive, premier qualifiable pour les play-offs. Toulouse est donc encore loin de savoir qui foulera la pelouse d’Ernest-Wallon cet été.