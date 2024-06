RUGBY. TOP 14. O'Gara fan mais pas fou concernant le ''phénoménal'' Antoine Dupont

À l'approche de la demi-finale du Top 14, Ronan O'Gara, coach de La Rochelle, loue Antoine Dupont tout en avertissant que concentrer toute l'attention sur lui pourrait être néfaste.

Alors que la demi-finale tant attendue du Top 14 entre La Rochelle et Toulouse approche à grands pas, Ronan O'Gara, l'entraîneur des Maritimes, a tenu à exprimer son admiration pour le talent phénoménal d'Antoine Dupont. "C'est un joueur fantastique. Quand tu es son coach, tu ne peux qu'apprécier ses qualités", a déclaré O'Gara via Le Figaro. Cependant, le technicien irlandais sait qu'il serait futile de baser toute sa stratégie sur un seul joueur, aussi exceptionnel soit-il.

O'Gara reconnaît les qualités humaines de Dupont, en plus de ses performances sur le terrain. "Mes joueurs me disent aussi que c'est un super garçon en dehors du terrain. On aimerait tous que nos enfants suivent quelqu'un comme lui. C'est magnifique pour le rugby français et mondial qu'il y ait un mec avec cette classe", a-t-il ajouté. Pourtant, l'entraîneur irlandais reste pragmatique quant à la préparation de son équipe pour cette confrontation cruciale.

Selon l'ancien ouvreur, focaliser toute l'attention sur Dupont pourrait ouvrir des brèches pour d'autres talents toulousains. "Le moment où tu crées un plan anti-Dupont, tu donnes une opportunité à un autre Toulousain de marquer. Ils sont capables de le faire à n'importe quel moment. Donc on va garder nos principes".

La clé du match résidera probablement dans le duel entre Dupont et Kerr-Barlow, deux des meilleurs demi de mêlée du championnat. "Pour les supporters neutres, le match entre Kerr-Barlow et Dupont va être une très belle opposition. J'ai énormément confiance en mon numéro 9", a confié ROG.

La tension est palpable alors que les Rochelais cherchent à prendre leur revanche sur une équipe toulousaine qui leur a souvent fait obstacle par le passé. Le Stade Toulousain, fort de ses nombreuses victoires, représente un défi de taille, mais O'Gara croit en ses hommes et en leur capacité à relever ce défi.

Les Maritimes devront livrer une performance quasi parfaite, comme le souligne le capitaine Grégory Alldritt. "Sortir un match proche du match parfait contre Toulouse", voilà l'objectif. La pression est intense, mais c'est justement cette pression qui pourrait galvaniser les Rochelais.

La rivalité entre Toulouse et La Rochelle ajoute une dimension supplémentaire à cette rencontre. Depuis l'arrivée d'O'Gara, cette confrontation a pris une ampleur particulière, chaque match étant un véritable combat. Le spectacle promet d'être grandiose et les supporters des deux camps attendent avec impatience le coup d'envoi.