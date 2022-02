RUGBY. TOP 14. Non-vacciné, le Rochelais Wiaan Liebenberg sort du silence

Parmi les joueurs professionnels, un petit nombre d’entre eux ne sont pas vaccinés. Concerné, le troisième ligne rochelais Wiaan Liebenberg s’explique.

Parmi tous les joueurs connus, reconnus et même, parfois, anonymes du rugby professionnel, bon nombre d’entre eux sont déjà couverts par le Pass-Vaccinal. Il est difficile d’être passé à côté de cette initiative du gouvernement français. Ce dernier vise à contrôler le risque épidémique national en validant l’accès, ou non, à des lieux et bâtiments ouverts au public. Un outil devenu donc indispensable pour des sportifs de haut niveau afin de se rendre dans les enceintes sportives. RUGBY. Le Tournoi des VI Nations est-il compatible avec le Covid ?

D’abord réticent, des joueurs comme le parisien Waisea ont ensuite franchi le pas. Ce dernier exhibant fièrement son trophée numérique obtenu récemment selon un article du Midi Olympique. Le joueur du Stade Français complète avec ces paroles : “Dans trois mois, je recevrai une autre dose et ce n'est pas plus mal, après tout.” Pourtant, parmi la galaxie de joueurs ayant respecté le protocole, certains ne souhaitent pas passer ce cap. Souvent anonymes, l’un de ces irréductibles a choisi de témoigner auprès de L’Équipe. C’est le 19 février qu’un papier sort dans le quotidien sportif. Ce dernier livre le témoignage de Wiaan Liebenberg.

Un choix assumé

L’incontournable troisième ligne rochelais fait en effet partie des rares joueurs à n’avoir toujours pas été vacciné. Un choix musclé par sa propre expérience. En effet, le joueur avait contracté le Covid il y a environ un an. Il avait alors mis plusieurs semaines à revenir sur les terrains. Il explique sa démarche ainsi : “Après ça, j'ai dû faire tous les mois des tests sérologiques et les médecins observaient que j'avais beaucoup d'anticorps, j'en perdais peu entre chaque test. Je préfère lutter comme ça contre le virus plutôt que par un vaccin dont les effets à long terme sont encore méconnus.”

Le vice-champion d’Europe se défend d’ailleurs de tout complotisme ou extrémisme. Il dit : “Je ne suis pas contre les vaccins, je les ai tous eus jusqu'à présent. [...] Statistiquement(, je ne fais pas partie) d'une tranche d'âge qui a de grands risques de faire une forme grave de Covid et de finir en réanimation.” Toujours dans l’entretien accordé à L’Équipe, le joueur semble être compris par ses partenaires de club. Le talonneur français Pierre Bourgarit déclare : “Chacun a ses convictions, c'est son choix de ne pas se faire vacciner, ça n'a pas fait jaser.” RUGBY. Un premier joueur professionnel quitte la France faute de pass vaccinal

Des conséquences sur son avenir

Pour l’instant, Wiaan Liebenberg joue avec un certificat de rétablissement. Il a en effet contracté la maladie récemment. Le joueur déclare que cette spécificité lui permet d’exercer son activité “normalement pendant trois mois”. Il précise par ailleurs avoir déjà préparé son avenir, au cas où la situation sanitaire l'empêcherait de continuer dans le rugby. Le sud-africain déclare : “Aujourd'hui, j'étais prêt à faire ce sacrifice-là parce que je n'ai pas 21 ans. Je savais que j'arrivais vers la fin de cette aventure. Depuis le premier confinement, j'ai découvert d'autres passions, j'ai commencé des études, un Master 2 en gestion de patrimoine. Je ne me suis pas interdit, si mon aventure de joueur s'arrêtait, de découvrir autre chose.”

Dans un premier temps, le choix s’est révélé “horrible” à faire selon lui. L’inquiétude de perdre son emploi lui ayant occupé l’esprit pendant “bien une semaine”. Mais finalement, le joueur déclare vouloir suivre ses convictions jusqu’au bout. De la même manière, le japonais Kotaro Matsushima n’est pas vacciné et continue de jouer pour l’ASM Clermont Auvergne. Ce dernier est en “sursis vaccinal” jusqu’au 20 mars prochain selon Rugbyrama. Sa réticence au vaccin coïnciderait avec des envies de retour au pays. L’hypothèse d’une arrivée en Japan Rugby League One, nouveau championnat japonais, ayant été évoqué dans les médias récemment. RUGBY. VACCIN. 26 joueurs et membres des staffs bientôt interdits de terrains ?