RUGBY. Le Tournoi des VI Nations est-il compatible avec le Covid ?

Selon les dernières rumeurs, le fameux tournoi européen de rugby pourrait (encore) se jouer à huis-clos. Un “énorme retour en arrière” en perspective ?

Avec l’hiver, la pandémie de Covid-19 a vu son impact augmenter ces derniers mois. Une observation qui a amené la plupart des événements sportifs européens à des modifications de dernière minute. Huis-Clos, jauge et évolution générale des restrictions se multiplient. Elles mettent notamment à mal nos rêves d’un VI Nations complet avec du public pour la première fois depuis 2019. Mais au milieu de cette pandémie, le Tournoi des Six Nations semble être plus particulièrement touché que d’autres compétitions tous sports confondus. Alors, pourquoi contrairement à d’autres compétitions, notre tournoi européen inquiète et peine à conserver sa dimension populaire. Quelle leçon tirer des autres grands événements qui se sont déroulés lors des précédentes vagues épidémiques ?

On ne le sait pas forcément, et pourtant le Tournoi des Six Nations est la compétition sportive en stade réunissant le plus de personnes en tribune dans le monde. Avec une moyenne d’un peu plus de 70 000 personnes présentes dans les gradins à chaque rencontre. Avec un record de 72 000 spectateurs direct en 2016, il devance le championnat de Football Américain des États-Unis (NFL). En rassemblant autant de monde en un si faible nombre de rencontres, seulement 15 matchs en une édition, il aurait tout pour faire office de cluster géant. C’était notamment ce qu’il avait pu se passer dans d’autres sports avec le maintien de certaines rencontres amenant un nombre important de spectateurs en tribune. RUGBY. COVID. L'Assemblée Nationale rejette l'amendement des jauges proportionnelles