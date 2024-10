RUGBY. TOP 14. Le Stade Rochelais privé d'un leader pour plusieurs semaines

Will Skelton absent pour plusieurs matchs de Top 14. L’entraîneur des Wallabies l’a rappelé pour la tournée de novembre en Europe, aux côtés de Samu Kerevi et de la sensation Joseph Suaalii.

Les Wallabies préparent activement leur tournée européenne avec un groupe de 34 joueurs, et Joe Schmidt a frappé fort. En plus de rappeler les puissants Will Skelton et Samu Kerevi, l’entraîneur australien mise sur le talent explosif de Joseph-Aukuso Suaalii, la star venue du rugby à XIII.

Will Skelton, incontournable au Stade Rochelais, manquera plusieurs matchs de Top 14. Un coup dur pour La Rochelle, qui perd l'un de ses leaders de combat.

L’impact du deuxième ligne sur le jeu maritime est indéniable. Son absence se fera sentir, d’autant qu’il a exprimé son profond attachement au club et à la ville dans une interview récente.

Un programme chargé pour l'Australie

Il sera absent pour la réception de Paris lors de la 9e journée ainsi que pour le déplacement à Castres et la venue de Vannes fin novembre. Les Wallabies ont en effet rendez-vous avec l'Angleterre le samedi 9 novembre à Twickenham.

Ils affronteront ensuite le Pays de Galles le 17 novembre au Principality Stadium, l'Ecosse le 24 novembre à Murrayfield et enfin le 30 novembre contre l'Irlande sur la pelouse de l'Aviva Stadium. Un programme très chargé pour les Australiens face aux nations du Tournoi.

Skelton se réjouit de retrouver le maillot des Wallabies après une Coupe du Monde décevante pour l’Australie. Ce retour s'inscrit dans une dynamique de reconstruction pour l'équipe, qui doit se racheter après une période compliquée.

Schmidt compte sur lui pour apporter de la puissance et de l’expérience dans le pack australien. Du côté du Stade Rochelais, il faudra non seulement faire sans le deuxième ligne mais aussi plusieurs Tricolores retenus avec le XV de France comme Alldritt et Hastoy pour ne citer qu'eux.