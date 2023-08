RUGBY. TOP 14. Le sort s'acharne sur Yann Lesgourgues, à nouveau gravement blessé

Nouvelle tuile pour le demi de mêlée de l'UBB Yann Lesgourgues. Il souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et sera absent plusieurs mois.

Une nouvelle tuile s'abat sur l'Union Bordeaux-Bègles alors que le coup d'envoi de la saison de Top 14 approche à grands pas. En effet, le demi de mêlée, Yann Lesgourgues, numéro un à ce poste en l'absence de Maxime Lucu retenu avec le XV de France, doit faire face à une épreuve difficile. RUGBY. Top 14. UBB. Yann Lesgourgues victime d’un accident de la route, vers une longue indisponibilité ?Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'un entraînement la semaine dernière, le joueur de 32 ans ne pourra pas fouler les terrains pendant plusieurs mois. Le club girondin, qui n'a pas précisé la durée exacte de son absence, a confirmé qu'il serait opéré dès le mardi 8 août.

Malheureusement, ce n'est pas la première fois que le sort s'acharne sur Yann Lesgourgues. La saison passée, une blessure suite à un accident de scooter l'avait éloigné des terrains pendant près de quatre mois et demi.

La malchance semble donc s'abattre à nouveau sur le demi de mêlée talentueux, privant ainsi l'UBB de son précieux joueur pour le début de la compétition et même au-delà. VIDEO. UBB. L’incroyable vista de Lesgourgues et Seuteni qui foudroie l’ASM Clermont !Face à cette situation critique, le club étudie la possibilité de recruter un joker médical pour combler le vide laissé par Lesgourgues. Avec l'ancien briviste Paul Abadie, recruté cet été, comme seul numéro 9 d'expérience à disposition du staff, il devient essentiel de trouver un renfort pour consolider la charnière de l'équipe.

En attendant, les regards seront tournés vers le premier match de préparation contre Agen (Pro D2) ce vendredi soir à la plaine des sports de La Teste-de-Buch. Une occasion pour Paul Abadie de prouver sa valeur et pour le staff de jauger les besoins en vue d'un possible recrutement.

En conclusion, c'est une période difficile pour Yann Lesgourgues et l'UBB. La rupture du ligament croisé antérieur est une blessure délicate qui nécessitera du temps et de la patience pour la guérison. Espérons que Yann Lesgourgues reviendra plus fort que jamais pour porter haut les couleurs de l'UBB.