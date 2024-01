RUGBY. TOP 14. Le Racing 92 en passe de s'offrir Owen Farrell ?

Le Midi Olympique avance ce vendredi que l'ouvreur international anglais Owen Farrell pourrait rejoindre le Top 14. Le Racing 92 est sur le coup.

RUGBY. 6 Nations. Et si on ne revoyait plus Owen Farrell sous le maillot de l'Angleterre ?Le Midi Olympique avance ce vendredi que l'ouvreur international anglais Owen Farrell serait en route pour le Top 14. Selon les informations du média spécialisé, le joueur des Saracens est dans le viseur du Racing 92. Un contrat de deux ans est évoqué. Pour rappel, la formation francilienne avait déjà fait de l'oeil à un autre ouvreur anglais, Marcus Smith.

Après avoir enrôlé le capitaine des champions du monde sud-africains Siya Kolisi, la formation francilienne pourrait à nouveau signer un énorme coup sur le marché des transferts en s'offrant le capitaine du XV de la Rose. Selon le Midol, le Racing 92 pourrait parvenir à ses fins tout en restant dans les clous du salary cap, notamment grâce à plusieurs départs dont celui d'Imhoff ou de Le Roux après ceux de Vakatawa et surtout de Finn Russell.

Joueur d'expérience avec 112 sélections avec l'Angleterre (3e joueur le plus capé) il pourrait former une charnière de très haute volée avec le Tricolore Nolann Le Garrec. Avec ses 1 237 points inscrits, Farrel détient également le record devant Wilkinson.

Au Racing, Farrell retrouverait ainsi son ancien sélectionneur Stuart Lancaster avec qui il a remporté le Tournoi des 6 Nations en 2011. Ce départ d'Angleterre signerait également la fin de son aventure avec la sélection nationale. Des joueurs millionnaires dans le rugby ? Antoine Dupont n'en est pas si loin !

Pour rappel, l'ouvreur polyvalent a récemment fait le choix de s'éloigner du rugby international pour se focaliser sur sa santé mentale et le bien-être de sa famille. Aucune date de retour n'était programmée.

En Angleterre, ce départ pourrait faire couler beaucoup d'encre. Aux Saracens depuis 2012, Owen Farrell n'a jamais joué pour un autre club dans sa carrière. Il compte plus de 160 matchs avec les Sarries avec qui il a remporté la Premiership à six reprises et la Champions Cup trois fois, notamment en 2016 aux dépens... du Racing 92.

Avec Farrell, la formation francilienne espère être titré à son tour sur la scène continentale et nationale. Les Ciel et blanc n'ont plus remporté de trophées depuis 2016 et la victoire en finale à Barcelone face à Toulon.