RUGBY. 6 Nations. Et si on ne revoyait plus Owen Farrell sous le maillot de l'Angleterre ?

L'ouvreur du XV de la Rose et des Saracens a décidé de s'éloigner du rugby international pour son bien-être mental. Pour l'heure, aucune date de retour n'est prévu.

6 NATIONS. Pour préserver son ''bien-être mental'', Owen Farrell s'éloigne de l'équipe d'Angleterre !Si le XV de France sera privé de plusieurs joueurs dont Antoine Dupont et Romain Ntamack pour le Tournoi des 6 Nations, l'Angleterre va également devoir faire sans l'un de ses joueurs emblématiques : Owen Farrell.

L'ouvreur du XV de la Rose et des Saracens a en effet décidé de s'éloigner du rugby international pour son bien-être mental et celui de sa famille après la Coupe du Monde de Rugby en France. Le 3/4 n'a pas été épargné par les critiques et a fait l'objet de commentaires haineux sur les réseaux sociaux ainsi que de huées de la part de supporters lors des matchs.

L'été dernier, il avait failli manquer la Coupe du monde après un carton rouge reçu contre le Pays de Galles. Une affaire qui avait beaucoup fait parler, World Rugby s'en mêlant après que l'ouvreur a été blanchi. Il avait finalement manqué les deux premiers matchs en raison d'une suspension.

Pour l'heure, personne ne sait si Farrell rejouera sous le maillot à la Rose. Le sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick a en effet confié via RugbyPass "que son capitaine ne lui avait donné aucune indication quant à son retour." La décision lui revient et son entraîneur espère ardemment qu'il fera ce choix.

"Il faut beaucoup de courage pour faire ce qu’il a fait. J’ai été très clair sur le fait qu’il n’y a aucune pression qui pèse sur lui, que c’est sa décision qui doit être prise au moment qui lui convient le mieux." Les deux hommes avaient discuté après le Mondial et Farrell a pris le temps de la réflexion avant de faire de choix fort.

Il se pourrait bien que l'ouvreur polyvalent ait joué son dernier match international lors de la finale pour la troisième place face à l'Argentine. Malgré une année 2023 compliquée et un changement de sélectionneur, les Anglais avaient réussi à se hisser en demie avant d'être battus par les futurs champions du monde sud-africains sur la plus petite des marges, à l'instar des Bleus.

Alors que le XV de France ira en Amérique du Sud pour y affronter deux fois les Pumas et éventuellement un troisième adversaire à définir, les sujets de Sa Majesté iront de l'autre côté de la planète cet été. Dix ans après une série de tests perdue 3 à 0, ils doivent se rendre en Nouvelle-Zélande. Les All Blacks retrouveront ensuite les Tricolores et les Anglais en novembre.