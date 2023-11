6 NATIONS. Pour préserver son ''bien-être mental'', Owen Farrell s'éloigne de l'équipe d'Angleterre !

Certains l'ont dit très irritable après avoir repris l'arbitre monsieur Luke Pearce quant à sa façon de s'adresser à lui. Eh oui, peu importe l'image que le grand public a de lui, Owen Farrell reste un humain avec un cœur.

Et c'est justement pour cela que le capitaine de l'Angleterre ne participera pas au Tournoi 2024. L'homme aux 112 sélections a en effet "décidé de prendre une pause vis-à-vis du rugby international dans le but de privilégier sa santé mentale et celle de sa famille", expliquent les Saracens via un communiqué.

𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧.@owen_faz has decided to take a break from international rugby in order to prioritise his and his family's mental well-being.



As always, Owen will have the full support of everyone at the club ❤️



Full Story 👇#YourSaracens💫