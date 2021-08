RUGBY. Top 14. Le MHR, futur point de chute des All Blacks dans les années à venir ?

Le président du groupe Altrad, Mohed Altrad, a indiqué que le partenariat avec les All Blacks prévoyait l'arrivée éventuelle de joueurs au MHR.

RUGBY. C'est fait, Altrad est le nouveau sponsor des All BlacksLe groupe Altrad est désormais partenaire du XV de France et des All Blacks. Dans le cadre de ce partenariat signé pour les six prochaines années à partir de 2022, quatre matchs des équipes néo-zélandaises (All Blacks, les All Blacks "B", les Maoris, les Black Ferns) se joueront à Montpellier. C'est ce qu'a confirmé le président du MHR, Mohed Altrad, au Midi Olympique. On verra donc les All Blacks au GGL Stadium d'ici à 2026. Beauden Barrett et ses compatriotes ne joueront pas face au MHR. Il faudra donc trouver "une opposition crédible et internationale". Ce pourrait être le XV de France en accord avec la FFR. Mais l'accord ne s'arrête pas là.



"Des échanges de compétences se dérouleront notamment au niveau des coachs, de la formation", a précisé Altrad via RMC. Il explique également le MHR pourrait très prochainement accueillir des All Blacks dans ses rangs. Bien évidemment, il ne s'agira pas de joueurs encore en activité avec la sélection. Et ils seront libres de rejoindre ou non la France si le projet les intéresse. Cependant, on peut imaginer que des joueurs qui auront pris leur retraite internationale, notamment après la Coupe du monde 2023, pourraient débarquer au MHR. Qui a dit Beauden Barrett ? Des Néo-zélandais souhaitant prendre une année sabbatique ou faire une pige pourraient très bien choisir Montpellier plutôt que de rejoindre le Japon par exemple.