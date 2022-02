RUGBY. TOP 14. La réception de l'USAP, le match de la bascule pour le RCT ?

Ce week-end, le RCT, 13e au classement, reçoit sur sa pelouse de Mayol les Perpignais, 12e. Un match charnière dans la saison des Varois.

Cela sera l’un des matchs ô combien important pour le maintien. Peut-être même le plus important de la saison pour les hommes de la rade. Ce samedi, à l’occasion de la 18e journée de championnat, le RCT accueillera les Catalans dans son antre de Mayol. On aurait pu sentir que les Varois allaient passer une saison compliquée. Avant même que le coup d’envoi du TOP 14 ne soit donné, le club dirigé par Lemaître n’avait cessé de faire parler de lui après avoir enrôlé la star Chelsin Kolbe dans ses filets. Une magnifique prise qui avait fait un joli flop. En effet, l’intéressé était arrivé dans le Var blessé et n’avait pu rejouer avant la mi-décembre. En retour un peu trop tard, l’hémorragie était déjà bien avancée. Entre absences des cadres, mauvais recrutements et mauvais plan de jeu, le RCT avait tout pour foirer son début de saison, et ça n’a pas loupé. La réaction du Président n’avait pas tardé à venir. Fin octobre, Collazo était mis à pied et Franck Azema prenait sa succession. Un électro-choc qui n’a pas vraiment redressé les troupes varoises, puisqu’à l’heure d’aujourd’hui, le RCT se classe bel et bien avant-dernier de notre championnat. Comme annoncé par leur entraineur Frederic Michalak la semaine dernière, les triples champions d’Europe joueront le maintien cette saison. Un maintien qui se jouera dès ce week-end avec la réception des Catalans, seulement 2 petits points devant au classement.

Le match de la bascule ?

Le RCT n’a plus le droit à l’erreur. Avant-dernier avec uniquement 27 points, les hommes de Franck Azéma sont dos au mur. Ce samedi, la victoire face aux Catalans est indispensable si les Toulonnais ne veulent pas voir Perpignan s’envoler au classement et s’enfoncer encore un peu plus dans la zone rouge. Au match aller, dans un match cadenassé et marqué par les indénombrables fautes de main, les Perpignanais avaient su remporter le bras de fer 12-9. Cette fois-ci, c’est au stade Mayol que ce duel se jouera. S’ils se sont rassurés la semaine dernière en remportant le duel face au leader bordelais à domicile. Les Toulonnais ne sont pas des plus à l’aise quand il s’agit de recevoir. Avec un bilan de 5 victoires, 2 défaites et 1 nul lors de ses matchs à Felix Mayol, le RCT est clairement friable à domicile.

En face, les Perpignanais, promus cette saison, s’accrochent et montrent de belles choses à chaque sortie. C’est eux qui ont pris l’ascendant dans la lutte au maintien face à l’autre promu, le Biarritz Olympique, en allant gagner sur la pelouse d’Aguillera il y a 3 journées. Lors de leur dernier match de TOP 14, les Catalans ont impressionné face au champion de France en titre. Les hommes de Patrick Arlettaz ont infligé pas moins de 36 points et pris le bonus offensif face au Stade Toulousain, certes amoindris. Il n’y a aucun doute, les Perpignanais se déplaceront avec la grosse équipe dans l’idée de faire un coup à Mayol. S’ils parvenaient à réaliser leur exploit, ils se mettraient a minima à l’abri d’une victoire bonifiée du RCT au classement.

Un calendrier monstre

Un faux pas ce samedi mettrait les Toulonnais dans un sacré pétrin. En effet, au vu du calendrier qui les attend, cela ne sera vraiment pas simple de se rattraper. Un calendrier qui s’annonce plus que chargé, puisque qu’à la suite de plusieurs reports, les hommes de Lemaître n’ont plus un seul week-end de libre jusqu’à la fin du championnat. Mais la saison des Toulonnais se jouera surement bien avant les derniers matchs. Si la rencontre de ce week-end est importante, les deux prochaines le seront tout autant, voir plus suivant le résultat. Ce sont 3 matchs face aux concurrents directs au maintien. Après la réception de l’USAP, le RCT se déplacera sur la pelouse du CA Brive, 11e à seulement 4 points devant eux et enfin sur la pelouse de Biarritz, dernier à seulement 3 points derrière eux. Autant dire que la saison du RCT se jouera clairement sur les 3 prochains matchs.

Ensuite, le RCT n’affrontera quasiment que des écuries prétendantes au 6 premières places. Il y aura les déplacements chez les deux premiers du championnat, la réception de l’ogre Toulousain et finiront face aux superstars du Racing 92. En clair, il n’y aura aucun week-end facile pour les Varois.