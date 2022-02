RUGBY. TOP 14. Pour Michalak c'est clair, le RCT joue désormais le maintien

Frédéric Michalak, arrivée sur la rade courant décembre, s’est confié au micro de RMC Var au sujet des difficultés que connait le club toulonnais actuellement.

Dernier. C’est la place au classement du Rugby Club Toulonnais à l’issue de la 17e journée de TOP 14. Alors oui, le club varois possède trois matchs de retard sur l’avant-dernier, Biarritz. Mais les prestations en demi-teinte récurrentes depuis le début d’année commencent à sérieusement inquiéter. Surtout que les 3 matchs en retard des Toulonnais ne seront pas les plus simples à négocier. Ils recevront l’UBB ce week-end, se déplaceront ensuite en terres montpelliéraines avant de recevoir le finaliste de l’an dernier, le Stade Rochelais. À la suite de la défaite à domicile 10-22 face à Castres le week-end dernier, la sonnette d’alarme à clairement été tiré. Bernard Lemaitre, président du club, a pris la parole ce lundi devant l’ensemble des joueurs et du staff pour tenter de remobiliser ses troupes.

VIDEO. Top 14. Toulon en mode survie après sa défaite face à Castres, Baptiste Serin en plein désarroi

Ce fut ensuite au tour de Frederic Michalak, à travers l’émission « Tribune Mayol » diffusé sur BMF Var, de s’exprimer sur le sujet. Le technicien français est d’abord revenu sur la défaite de ses joueurs sur la pelouse du stade Mayol le week-end dernier. Pour lui, ses joueurs manquent cruellement d’efficacité en défense sur les attaques en première main, c’est le gros point noir de son équipe. Ajoutez à cela un manque de réalisme et de maitrise en attaque, et on a toutes les raisons de cette courte défaite face au Castres Olympique. Interrogé ensuite sur les ambitions de son équipe pour la fin de saison.



L’ancien international français n’a pas caché que son équipe jouera désormais des coudes avec les promus pour le maintien : « Il ne faut pas avoir honte de dire que l’on joue le maintien. Nous sommes derniers du championnat et c’est un crève-cœur de le dire. Mais maintenant on ne peut que regarder vers le haut, match après match. » En revanche, l’ancien numéro 10 ne veut surtout pas que son équipe se lamente sur son sort et souhaite tirer du positif de cette situation : « Mais c’est aussi excitant à relever comme challenge. Énormément de joueurs n’ont jamais vécu cette situation-là, mais on apprend au travers des hommes. On apprend à mieux se connaitre. Il n’y a pas de bon moment pour vivre tout ce que nous sommes en train de vivre, mais ça reste du sport. Puis les joueurs ont la capacité de répondre présent lors des matches à venir. » Ce week-end, le RCT tentera de relever la tête lors de la réception du 1er, l’UBB. En cas de défaite, le club varois s’enfoncerait encore un peu plus dans les bas-fonds du classement.