RUGBY. Top 14. Julien Hériteau (Clermont) dans l'incertitude la plus totale à deux journées de la fin de la saison

Le joueur de Clermont Julien Hériteau, dans le doute à l'approche de la fin de la saison régulière de Top 14, n'a toujours pas de club pour l'année prochaine.

Alors que la saison régulière de Top 14 touche à sa fin, l'avenir de Julien Hériteau reste flou. Le trois-quarts centre de Clermont voit son contrat se terminer en juin prochain, et la direction de l'ASM lui a déjà signifié qu'il ne serait pas conservé pour la saison suivante. Une situation difficile à vivre pour l’ancien Agenais, qui a également porté les couleurs du Rugby Club Toulonnais.

À l'heure actuelle, aucun club du Top 14 n'a manifesté son intérêt pour enrôler Julien Hériteau. Interrogé par Actu Rugby, le joueur a exprimé ses incertitudes : « Je suis en fin de contrat et je ne sais pas ce que je vais faire. On arrive au mois de juin et je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait. Je suis dans l’interrogation. Ça pèse quand même. »

Le manque de perspectives pèse lourdement sur ses épaules, surtout avec la fin de la saison qui approche rapidement. Malgré cette pression constante, Hériteau tente de garder le cap et de se concentrer sur le terrain. « J'ai la chance de jouer et j'ai la tête au terrain. Maintenant, quand je rentre à la maison, je me rappelle que je ne sais toujours pas ce que je vais faire dans un mois et c'est compliqué. »

La motivation de Julien Hériteau reste intacte alors que Clermont se bat pour une place en phase finale. Il n’a jamais connu cette étape du championnat et souhaite ardemment y participer cette année : « On a quelque chose à aller chercher et je n’ai jamais connu la phase finale de Top 14. Il y a donc aussi cette source de motivation car c’est pour vivre ces moments qu’on joue au rugby. »

En attendant de trouver un nouveau club, Hériteau est déterminé à tout donner pour bien finir la saison avec Clermont. Il aspire à goûter à la Champions Cup, que ce soit avec l'ASM ou ailleurs.

« Je veux juste bien finir la saison et me montrer un maximum pour obtenir quelque chose. Je souhaite évidemment continuer en Top 14 mais si ce n’est pas possible, je rebondirai où je pourrai rebondir. »

La question reste donc en suspens : Julien Hériteau évoluera-t-il en Top 14 la saison prochaine ou devra-t-il se diriger vers la Pro D2 ? Une chose est sûre, son avenir est encore incertain, mais sa détermination sur le terrain est plus forte que jamais. Cette saison, l'ancien Agenais a joué 20 matchs dont 14 comme titulaire. Avec seulement deux rencontres à jouer, va-t-il pouvoir se mettre en lumière pour séduire un potentiel nouvel employeur ?