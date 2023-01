RUGBY. Top 14. Joueur emblématique de l'Aviron Bayonnais, Jean Monribot raccrochera à la fin de la saison

Le troisième ligne de l'Aviron Bayonnais Jean Monribot raccrochera les crampons à la fin de la saison. Il espère terminer en beauté avec son club de coeur.

RUGBY. TOP 14. Bayonne se renforce et fait deux gros coups sportifs pour NoëlJean Monribot n'aura connu qu'un seul club ou presque dans sa carrière professionnelle : l'Aviron Bayonnais. Toulonnais entre 2017 et 2019, il n'avait jamais vraiment quitté le Pays basque. C'est logiquement qu'il y jouera ses derniers matchs de rugby. "J’ai vraiment envie de bien finir la boucle, ici à Bayonne et montrer, comme j’ai eu fait pendant ma carrière, une bonne image de moi, en ne lâchant rien, en affichant un gros état d’esprit, celui d’un combattant", a déclaré à Rugbyrama. Dans sa tête, tout est clair désormais. Il raccrochera les crampons à la fin de la saison. Désormais à 100 %, il a envie de tout donner. Monribot n'a en effet pas encore joué de la saison. Une double opération des adducteurs l'a contraint à être simple spectateur des excellentes performances de ses coéquipiers en championnat. VIDEO. INSOLITE. RCT. Le ''tu préfères'' totalement décalé de Jean MonribotA l'orée de la 15e journée de Top 14, Bayonne occupe en effet la 5e place. Si le maintien est toujours à l'ordre du jour pour le promu, la qualification pour la phase finale pourrait bien remonter dans la liste des objectifs. Avec un Jean Monribot régénéré et en pleine possession de ses moyens, tout est possible pour les Basques. "J’en ai tellement bavé en jouant à 70 ou 80 %, avec tout le temps des douleurs. Là, il me tarde vraiment de retrouver le rectangle avec les copains." Sa motivation sera d'autant plus décuplée qu'il sait que ce sont ces derniers instants de joueurs de rugby professionnel. Il va donc en savourer chaque seconde.