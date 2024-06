RUGBY. TOP 14. Jalibert out, incertitude chez les 3/4, quelle composition pour l'UBB face au Racing 92 ?

Le forfait de Matthieu Jalibert pour le barrage face au Racing 92 est un coup dur pour l'UBB. Mais Bordeaux a des atouts face aux Franciliens.

Le forfait de Matthieu Jalibert pour le barrage face au Racing 92 est assurément un coup dur pour l'UBB. L'ouvreur tricolore a été titulaire lors de chacun de ses 13 matchs joués en Top 14. Mais la formation girondine devoir faire sans lui face aux Franciliens. Et il serait réducteur penser qu'il était le seul capable de mener Bordeaux vers les demies et plus si affinité.

L'UBB possède de nombreux joueurs de talent et des leaders désireux de soulever le brennus. Maxime Lucu en fait partie. En l'absence de son compère, le demi de mêlée va avoir un énorme rôle à jouer. Autant face aux perches que dans la conduite du jeu. Un vrai test pour celui qui a été sous le feu des critiques pendant le dernier 6 Nations et qui a vu Le Garrec lui passer devant.

Sur le banc contre Oyonnax lors de la 26e journée au profit de Lesgourgues, il sera titulaire dimanche soir. Mais aux côtés de qui ? Deux hommes postulent à la place de Jalibert : l'expérimenté Zack Holmes et le fougueux Matéo Garcia.

Ce dernier semble avoir les préférences du staff. Récemment, c'est lui qui a tenu la maison bordelaise lors des phases finales de la Champions Cup. Et s'il a encore des choses à apprendre à 21 ans, il est sans doute plus dans le rythme que l'Australien que l'on n'a plus vu depuis la 20e journée.

On l'a dit, l'UBB ne manque pas de talents dans sa ligne d'attaque. Mais ça, c'était avant les blessures. Outre Jalibert ou encore Ducuing, l'excellent Romain Buros a été touché en mai dernier et n'a pas rejoué depuis. C'est aussi le cas de Nicolas Depoortère, également blessé contre La Rochelle le 11 mai et absent des feuilles de matchs jusqu'ici. Sont-ils remis ? Et ont-ils suffisamment récupéré pour postuler ?

L'incertitude plane aussi sur le cas de Louis Bielle-Biarrey, contraint de déclarer forfait contre Oyonnax suite à une petite alerte aux ischio-jambiers. Au vu des absents, il pourrait démarrer à l'arrière avec Tambwe sur une aile et Penaud de l'autre comme face à Oyo. Au centre, Tupai et Uberti postulent une fois de plus. Mais l'un devra sans doute laisser sa place à Moefana. Sans oublier le potentiel retour de Depoortère.

Devant, Poirot pourrait démarrer aux côtés de Lamothe et Tameifuna, la polyvalence de Kaulashvili lui offrant une place sur le banc. Au repos lors de la 25e journée, Tatafu semble désigné pour le numéro 8 avec Diaby et Vergnes-Taillefer pour l'épauler. Samu pourrait, lui, avoir un rôle d'impact-player comme c'était le cas lors des derniers matchs de la saison.