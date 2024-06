Près d'1 milliard sur la table : Le Qatar à deux doigts de conclure un accord historique avec World Rugby

Le Qatar serait sur le point de bouleverser le rugby mondial avec un accord de 940 millions d'euros pour accueillir la finale du nouveau Championnat des Nations.

Le Qatar serait à deux doigts de marquer un grand coup dans le monde du rugby, selon les informations du Telegraph. Le petit État du Golfe s'apprêterait à conclure un accord de plus de 940 millions d'euros sur huit ans pour accueillir la finale du tout nouveau Championnat des Nations de rugby. Un pacte qui pourrait bien transformer l’avenir de l'ovalie.

Depuis l’annonce par World Rugby de la création de ce Championnat des Nations, les Six Nations et les SANZAAR ont cherché le cadre idéal pour une série de finales inédite. Le Comité suprême du Qatar pour la livraison et l'héritage a désormais deux mois d'exclusivité pour négocier avec les deux instances dirigeantes. Une période cruciale pour définir les contours de ce qui est déjà surnommé le « Super Bowl du rugby ».

DÉSINTOX : la Ligue des Nations de rugby, une fausse bonne idée ?À partir de novembre 2026, Doha pourrait ainsi devenir le théâtre d’un festival de rugby de trois jours, impliquant les 12 meilleures nations mondiales. Le stade Lusail, parmi d'autres sites de la capitale qatarie, accueillerait les matchs décisifs, avec une grande finale opposant la meilleure équipe européenne et la meilleure équipe de l'hémisphère sud. Le tout sous les auspices de conditions de jeu idéales, grâce à un climat hivernal doux. C'est en tout cas ce que cherche à vendre le Qatar.

La proposition qatarie, en plus d'assurer un revenu conséquent de près d'un milliard pour les quatre premières éditions, bénéficierait déjà du soutien de grands sponsors comme Qatar Airways et Qatar Energy. Un atout majeur pour des fédérations récemment en proie à des difficultés financières suite à la crise du Covid. Les fonds générés seraient en partie redistribués aux nations du Tiers 2, contribuant ainsi à développer le rugby à l’échelle mondiale.

RUGBY. Après le football, le Qatar investit sur le ballon ovale avec des chiffres qui font tourner la têteMalgré ces promesses alléchantes, l’initiative du Qatar ne fait pas l’unanimité. Des critiques, notamment de la part de groupes de défense des droits de l’homme, pourraient émerger. De plus, la capacité du Qatar à attirer des supporters en masse reste une question ouverte. Cependant, les fédérations, attirées par les avantages financiers substantiels, sembleraient prêtes à prendre le risque.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans la volonté du Qatar de renforcer sa position sur la scène sportive mondiale, face à l’essor de l’Arabie Saoudite. Outre les Championnats du monde de natation en 2025 et la Coupe du Monde de basket-ball en 2027, le Qatar vise également les Jeux Olympiques de 2036. Le Championnat des Nations de rugby serait une pièce maîtresse de cette stratégie.

En attendant la décision finale, qui nécessitera l'approbation de World Rugby, l’enthousiasme pour ce projet ne cesse de croître au sein des instances de l'ovalie. Reste à savoir si les principaux intéressés, à savoir les joueurs, seront aussi emballés par ce projet. Du côté des fans, ce dernier ne semble pas vraiment faire l'unanimité.