RUGBY. TOP 14. ''Il est juste incompris'', Siya Kolisi milite pour qu'Owen Farrell débarque au Racing 92

Le troisième ligne sud-africain double champion du monde Siya Kolisi est fan d'Owen Farrell. Il espère que le joueur des Saracens va signer au Racing 92.

RUGBY. Un prix annoncé pour Owen Farrell, le Racing 92 doit-il sortir le chéquier ?L'annonce d'une potentielle signature d'Owen Farrell au Racing 92 a fait couler beaucoup d'encre. Pour l'heure, rien d'officiel entre l'ouvreur du XV de la Rose et la formation de Top 14. Laquelle a démenti l'arrivée du joueur des Saracens sans exclure des discussions. Comme le font d'autres clubs avec de nombreux joueurs.

Néanmoins, un homme pourrait bien tout changer dans ce dossier. On ne parle pas ici de Jacky Lorenzetti ou bien de Laurent Travers, les deux hommes forts du Racing. Mais d'une troisième personnalité qui pèse dans le monde du rugby : Siya Kolisi.

Le troisième ligne sud-africain double champion du monde est une des stars de l'ovalie. Un joueur qui ne passe pas inaperçu et dont la parole est écoutée. Alors que celui-ci milite pour l'arrivée de l'Anglais au sein de la formation tricolore, on peut penser que cela pourrait avoir un impact sur les discussions.

"J’espère qu’il viendra. J'espère qu'il le fera", a confié Kolisi à Jim Hamilton sur The Big Jim Show via RugbyPass. Pour le Sud-Africain, Farrell est un compétiteur né. Mais on n'en doutait pas vraiment. Ce qui est plus surprenant, c'est d'apprendre que les deux hommes sont finalement assez proches.

Adversaires féroces lors de la dernière coupe du monde comme depuis des années, ils se parlent de temps en temps, annonce Kolisi. "J'aime Owen, je l'aime vraiment. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne l'aiment pas, je pense juste que c'est vraiment un combattant. Il est juste incompris".

Le genre de joueur dont une équipe peut avoir besoin selon le Springbok mais qui peut aussi déplaire aux supporters. Surtout quand ce dernier va trop loin dans son attitude au contact et son comportement. "Ce serait bien pour nous, ce serait formidable pour nous s'il pouvait venir."

Une chose est sûre, Kolisi est fan de Farrell et il estime que son leadership serait une bonne chose pour le Racing 92 dans sa quête de titre sur la scène nationale et continentale. Les Franciliens n'ont rien gagné depuis le Brennus de 2016 et restent sur plusieurs défaites en finale de Champions Cup, notamment face aux Sarries de Farrell cette même année.