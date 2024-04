RUGBY. Top 14. Fin de saison compromise pour ce cadre de Clermont après une fracture

La Montagne nous apprend que le talonneur australien de Clermont Folau Fainga'a pourrait ne plus jouer cette saison après une fracture. Un coup dur pour l'ASM.

Clermont a validé sa place pour les demi-finales de la Challenge Cup en dominant l'Ulster avec la manière le week-end dernier. Un succès qui donne du baume au coeur des Clermontois qui traverse une saison compliquée.

RUGBY. VIDÉO. Explosif, l’ASM Clermont mets l’Ulster dans sa poche et file en demi-finale de Challenge CupLes Auvergnats n'ont pas assuré leur maintien et sont toujours sous la menace de Montpellier, 13e, et barragiste. Christophe Urios aura donc besoin de toutes les forces en présence pour permettre à l'ASM de conserver sa place dans l'élite.

Cependant, La Montagne nous apprend que le coach des Jaunards sera sans doute privé de son talonneur Folau Fainga’a jusqu'à la fin de la saison. Victime d’une fracture d’un gros orteil il y a quinze jours, l'issue de sa convalescence suscite plus d’interrogations que de certitudes.

Le poste de talonneur, déjà éprouvé cette saison par une série de blessures, est à nouveau en proie au doute. Prévu pour le match contre les Cheetahs, il s'est blessé à l'entraînement dans le courant de la semaine.

Si bien que sa présence sur le terrain, lors de la victoire contre Pau le 23 mars, pourrait bien avoir été sa dernière apparition de la saison. L’espoir de revoir Fainga’a en action avant la clôture du Top 14 le samedi 8 juin est ténu.

VIDEO. Jauneau et Belleau combinent pour un superbe essai de 60m qui hisse Clermont en quartTitulaires à 15 reprises en 19 matchs joués, Folau Fainga’a va donc laisser sa place à Etienne Fourcade et Yohan Beheregaray. Tandis que Robin Couly, 20 ans, est en embuscade. Ce trio devra pallier l’absence de Fainga’a pendant plusieurs semaines, et certainement jusqu'à la fin de la saison.

Ce week-end, l'ASM se déplace à Bordeaux pour défier une formation girondine revancharde après son élimination en Champions Cup. Puis il y aura la réception des Parisiens avant un nouveau déplacement compliqué : la demi-finale sur la pelouse des Sharks.

Les Clermontois pourraient avoir à gérer une éventuelle finale de Challenge Cup au milieu des réceptions de Castres et Montpellier sans oublier les rencontres à l'extérieur à Perpignan puis à Toulon début juin.

RUGBY. Vos Matchs Toulon/Toulouse et Castres/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?