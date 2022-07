RUGBY. Top 14. Déterminé, Mathieu Bastareaud entend bien retrouver le pré toulonnais

Mathieu Bastareaud est en réathlétisation à Toulon. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour l'ancien tricolore qui souhaite apporter son aide au RCT.

TOP 14. Waisea, West et potentiellement Bastareaud... Qu'attendre du recrutement de Toulon ?Le RCT a repris le chemin de l'entraînement la semaine dernière avec ses nouvelles recrues dont un certain Mathieu Bastareaud. L'ancien tricolore connaît la maison même si les joueurs et les dirigeants ont changé. Mais lui aussi a changé. De centre, il est passé à 3e ligne. Un poste où le RCT a justement besoin de joueurs. Pour l'heure, l'ancien joueur du LOU ou encore de Paris ne pense pas à la feuille de match. Il est encore en phase de réathlétisation après sa double blessure aux genoux. "Il y aura de la mise en danger, on va fixer des objectifs pour passer palier par palier. C’est un énorme challenge. Je suis prêt mentalement. Après, le physique ça suit, c’est presque le plus facile", a-t-il confié à Var-Matin ce mardi. Au lieu de passer quatre semaines au Cers, il n'y est resté que deux. Une bonne nouvelle. Mais il ne souhaite pas précipiter les choses malgré la ferveur qu'a fait naître son retour chez les supporters. TOP 14. LYON. Mathieu Bastareaud très incertain concernant son avenirEn effet, cette double blessure combinée à des opérations aurait très bien pu le pousser vers la retraite. Mentalement, ça a été dur, mais il a également su relativiser. "Ça a été dur au départ. Les trois premières semaines, on va dire, quand tu es en chaise roulante, tu as la tête basse… C’est vrai tu accuses le coup, d’autant que je revenais de blessure." Mais du côté de Hyères où il était dans un centre de rééducation fonctionnelle, il a croisé des personnes bien plus touchées que lui physiquement, des adultes, comme des enfants. "Quand j’ai vu tout ça, je me suis dit : "Toi, tu as la chance de pouvoir remarcher. Certains ne pourront jamais. Poses toi les bonnes questions : est-ce que tu as envie de revenir ? Si oui, donne-toi les moyens de revenir." Et ça s’est fait naturellement." Bien entouré et focalisé sur sa santé, il a trouvé les ressources mentales et physiques pour repousser la retraite. Les premiers tests à Toulon ont été positifs, mais la réathlétisation n'est pas terminée.



Retrouvez l'intégralité de l'interview sur Var-Matin.