RUGBY. Top 14. Composition : Toulouse avec ou sans Dupont contre l'USAP ?

Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit l'USAP pour le compte de la 12ème journée de Top 14. Découvrez la composition des deux équipes.

RUGBY. Favoritisme ou décision légitime ? La réduction de sanction de Dupont divise les supportersAprès trois matchs sans victoire en Top 14, le Stade Toulousain se doit de réagir samedi, face à l'USAP. Une rencontre qui, si elle peut paraître déséquilibrée sur le papier, reste un piège auquel les hommes d'Ugo Mola devront se méfier, juste avant d'affronter le Munster. Pour ce faire, le tacticien des Rouges et Noirs a décidé d'aligner une grosse équipe, jonchée d'internationaux : Ramos, Marchand, Jelonch, Ntamack, Lebel... Tous seront présents sur la pelouse d'Ernest-Wallon, certains titulaires, d'autres remplaçants. Roumat occupera le poste de troisième ligne centre, tandis que l'Anglais Jack Willis va connaître sa première titularisation avec le Stade Toulousain. Mais la vraie interrogation autour de cette composition était la potentielle présence du capitaine des Bleus, Antoine Dupont. Et surprise, l'ancien joueur du CO sera bel et bien de la partie samedi, puisque celui-ci débutera sur le banc, aux côtés de Jelonch notamment. Enfin, notons le retour du centre Pita Ahki, qui va disputer son premier match de la saison.

Stade Toulousain 1 Neti 2 Mauvaka 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Placines 8 Roumat 7 Willis 9 Page-Relo 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Delibes 14 Capuozzo 15 Ramos 16 Marchand 17 Ainu'u 18 Youyoutte 19 Elstadt



20 Jelonch 21 Dupont 22 Tauzin 23 Faumuina

RUGBY. Pourquoi Penaud à Toulouse serait mauvais pour le Top 14 ? L'avis tranché de cet internationalCôté USAP, le capitaine Acebes remplaçant, tandis que la paire de centres sera composée de l'Argentin De La Fuente et de l'Australien Taumoepeau. Tedder occupera le poste d'ouvreur tandis que Duguivalu portera le numéro 11 dans le dos. Devant, Shields, Lemalu et Lotrian seront titulaires. Actuellement 13èmes, les Catalans se déplaceront à Toulouse sans véritable pression, eux qui ont fait le job la semaine dernière face à l'UBB. Néanmoins, gare à cette équipe qui a déjà remporté des rencontres de prestige cette saison, face à Toulon ou Castres. En revanche, les coéquipiers d'Acebes n'ont pour l'heure, toujours pas réussi à gagner un match loin de leurs terres cette saison.

Perpignan 1 Lotrian 2 Tadjer 3 Halanukonuka 4 Eru 5 Moreaux 6 Shields 8 Lemalu 7 Galletier 9 Deghmache 10 Tedder 11 Duguivalu 12 De la Fuente 13 Taumoepeau 14 Tisley 15 Crossdale 16 Montgaillard 17 Tetrashvili 18 Faasalele 19 Oviedo



20 Velarte 21 Rodor 22 Acebes 23 Fia

