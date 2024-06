RUGBY. TOP 14. Comme l'UBB, ils ont joué leur demie ''à la maison'', ont-ils saisi cette rare opportunité ?

L'UBB retrouve Paris en demi-finale du Top 14 au Matmut Atlantique. Avec un soutien sans faille de ses supporters, Bordeaux compte sur l'avantage du terrain pour passer en finale.

Après sa victoire en barrage face au Racing 92 à Chaban-Delmas, l'UBB évoluera une fois de plus à domicile ou presque lors de la demie face à Paris. En effet, le Matmut Atlantique a été choisi pour accueillir les prochains chocs en Top 14.

Pour les Bordelais, c'est un avantage non négligeable puisque les supporters girondins vont sans doute occuper une très grande partie des tribunes. Le 16e homme pourrait avoir son importance face à des Parisiens qui ont trusté les premières places du classement pendant une très partie de la saison. Et qui ont à coeur de retrouver la finale.

Dans l'histoire du Top 14, ce n'est pas la première fois qu'un tel cas de figure se produit. Si des formations comme Clermont ou Montpellier ont déjà joué des demies non loin de leurs terres, à Saint-Étienne pour l'ASM en 2010 et à Nice pour le MHR en 2020.

Le premier club de Top 14 à avoir évolué devant son public à ce stade de la compétition pour la première fois, c'est le Stade Toulousain. En 2012, les rouge et noir avaient en effet affronté Castres au Stadium. Un derby en guise de demie qui avait souri à ceux qui délocalisent parfois les grandes affiches dans cette enceinte.

Si les Toulousains avaient pris le dessus sur leur adversaire du jour ce jour-là, le LOU n'avait pas connu la même réussite en 2018. Les Lyonnais étaient pourtant "à domicile" sur la pelouse du Groupama Stadium face à Montpellier. Mais le MHR n'avait fait qu'une bouchée des locaux 40 à 14 pour se hisser en finale.

Pour l'UBB, qui joue sa quatrième finale en quatre ans, l'occasion est trop belle pour ne pas la saisir. Le groupe possède l'expérience et les talents, bien qu'il manque Jalibert, pour mettre à mal les Parisiens.

Attention cependant à ne pas subir la pression et à ne pas rater le coche comme cela avait le cas en Champions Cup face aux Harlequins. Ils ont cependant montré en barrage qu'ils n'étaient pas hantés par cette rencontre perdue d'un tout petit point. Espérons pour les supporters bordelais qu'il en sera de même samedi soir.

