RUGBY. Bordeaux intouchable, le Vélodrome dans l'histoire... Le Top 14 n'a jamais attiré autant de monde au stade !

A l'instar des stades de Pro D2, qui ont augmenté pour la plupart leur nombre de spectateurs, le Top 14 a battu des records exceptionnels. Voici le bilan de l'affluence.

Des records historiques

Avec la coupe du monde, cette saison de Top 14 a été particulière, car coupée en deux pour laisser place aux sélections nationales. Néanmoins, le mondial aura eu un impact positif sur le rugby en France, et cette visibilité se répercute sur les spectateurs dans les différents stades de Top 14.

En effet, plusieurs records ont été établis au niveau de l'affluence cette saison. Tout d'abord, 2 775 951 spectateurs se sont rendus dans un stade cette année, ce qui est un record encore jamais enregistré dans la première division du rugby français.

En plus de cela, la moyenne par match a, de ce fait, elle aussi considérablement augmentée pour atteindre les 15 252 supporters par match. C'est d'ailleurs la première fois que cette dernière dépasse les 15 000 unités.

Enfin, le prix de la meilleure affluence pour un match de saison régulière de Top 14 revient au Stade Vélodrome, le 20 avril dernier, lors du choc entre le RCT et le Stade Toulousain. Toulon avait gagné 20-19, devant 61 284 spectateurs en furie.

Bordeaux toujours en tête

Sans réelle surprise, en haut du classement des meilleures affluences de Top 14, nous retrouvons l'UBB et le stade Chaban-Delmas, pour la dixième fois consécutive ! Avec 361 677 spectateurs à l'année, Bordeaux domine largement les débats à ce niveau-là, et la moyenne frôle même les 28 000 supporters par match (27 821).

Derrière, Toulouse compte 20 626 spectateurs au stade en moyenne pour chaque réception, bien aidé par les délocalisations au Stadium de Toulouse. Sur la troisième marche du podium, le LOU qui a été en manque de résultat a néanmoins pu compter sur un public fidèle avec 17 710 spectateurs.

Pour compléter ce Top 5, la quatrième place est réservée au public chaud de Toulon, avec 17 099 personnes, vient ensuite la fournaise du Marcel-Michelin, qui a réussi à ramener 16 744 supporters en Auvergne.

A noter également que le Stade Français et la Section Paloise enregistrent la plus forte progression de spectateurs au stade les week-ends avec 24% pour les Parisiens et 13% du côté du Béarn, en comparaison avec la saison précédente.

D'un point de vue général, les stades du Top 14 affichent un taux de remplissage de 77% sur la saison complète. Pour La Rochelle, ce même taux est à 100% car le stade Marcel-Deflandre est à guichets fermés depuis 92 rencontres, soit la saison 2015/2016 !

Les mauvais élèves

Relégué en Pro D2 au terme d'une saison compliquée dans l'élite, Oyonnax a peiné à trouver sa place en Top 14. Les joueurs de Joe El Abd ont également souffert d'un manque de monde au stade, et connaissent la plus faible affluence du championnat avec 9 156 spectateurs en moyenne. En comparaison, Vannes a été largement devant en Pro D2, avec 11 299 supporters à La Rabine.

Ensuite, le CO n'a pas été aussi soutenue que les saisons précédentes, et compte seulement 10 051 personnes pour les réceptions à Pierre Fabre. Le stade n'est pas immense, il faut le reconnaitre, avec 12 500 places.

Enfin, Montpellier a souffert d'un manque criant de résultat, ce qui a probablement incité les gens à ne plus se déplacer au stade. Les Cistes enregistrent 10 820 spectateurs en moyenne, dans un GGL Stadium pouvant accueillir plus de 15 000 personnes.