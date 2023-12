RUGBY. TOP 14. Bonne nouvelle pour l'ASM avec les prolongations de l'enfant du club et du papa du vestiaire

L'ASM frappe un gros coup en interne, avec la double prolongation de deux joueurs très importants ! George Moala et Killian Tixeront continuent l'aventure en Auvergne.

L'expérience et la jeunesse prolongent

En ce début de semaine, et après une victoire acquise dans la douleur face au Racing 92, l'ASM a réussi à prolonger deux joueurs très importants !

D'abord, c'est au tour de "l'un des symboles" du club, en la personne de George Moala, de poursuivre son idylle en France. Le centre international néo-zélandais a signé pour deux saisons supplémentaires en Top 14, à 33 ans.

Ce dernier est arrivé en Auvergne en 2018, et s'est directement imposé comme un inévitable de la ligne de trois quarts de Clermont. Moala a joué 110 matchs avec l'ASM, pour 93 titularisations ! Très respecté par les supporters, il sera une fois de plus d'une grande aide cette saison pour essayer de se qualifier dans les six premiers du Top 14.

Ensuite, c'est le jeune Killian Tixeront, dit "l'enfant du club", qui a prolongé dans son club de cœur. Le joueur de 21 ans a signé pour deux saisons supplémentaires sous contrat espoir, et une troisième année en tant que joueur professionnel.

Ancien pensionnaire de l'équipe de France U20, Tixeront gagne petit à petit une place de titulaire à Clermont. La saison dernière, le jeune troisième ligne a joué 20 rencontres, pour 11 titularisations. Cette année, il n'a manqué aucun match, et fait partie des joueurs les plus utilisés par Urios.

Il est également un des meilleurs défenseurs du Top 14, et une arme fatale dans l'alignement de Clermont. Du haut de son 1m96, Tixeront est un prospect du rugby français, observé par le staff de l'équipe de France, à n'en pas douter.

🟡𝙊𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝙀𝙇 🔵

🤝 Killian 𝙏𝙄𝙓𝙀𝙍𝙊𝙉𝙏 (2+1) et George 𝙈𝙊𝘼𝙇𝘼 (+2) prolongent !

Killian Tixeront (21 ans, troisième ligne) « l’enfant du club » et George Moala (33 ans, centre) « l’un des symboles » poursuivent l’aventure pour 2 saisons supplémentaires (2+1 pour… pic.twitter.com/0F7Px6JEVw — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 5, 2023

Avec ces deux prolongations, Clermont a de quoi s'assurer encore de belles saisons ! Actuellement, les "Jaunards" sont huitièmes du Top 14, à égalité avec Bordeaux et Toulouse qui est sixième. Cette trêve européenne pourrait être l'occasion pour Urios et son staff de faire tourner l'effectif.

