RUGBY. Top 14. A Toulouse, on ne sous-estime pas du tout l'USAP : ''ils nous ont mis à mal''

Le Stade Toulousain entend faire un gros match face à Perpignan en Top 14. Mais les hommes de Mola doivent régler leurs problèmes dans les rucks.

Top 14. Ça bouge dans le vestiaire de Toulouse, et si les internationaux étaient de retour dès ce week-end ?Dupont, Jelonch, Cros, Baille, Ramos, Flament, Jaminet ou encore Mauvaka, le Stade Toulousain a presque retrouvé tous ses internationaux cette semaine. Après la coupe du monde et des vacances bien méritées, les Tricolores ont repris le chemin de l'entraînement. Le champion de France a réalisé une bonne première partie de saison avec trois succès au compteur en cinq matchs sans les cadres.

Leur retour va désormais permettre à Toulouse de tourner à plein régime. Ce week-end, c'est l'USAP qui se présente à Ernest-Wallon. On peut penser que certains Bleus seront alignés sur la feuille de match. Une partie pourrait même être titulaire face à la lanterne rouge du Top 14. Laquelle vient seulement de remporter son premier succès de la saison aux dépens de Toulon.

Les Toulousains, eux, ont été dominés par la Section Paloise dans un match finalement serré au tableau d'affichage mais où ils n'ont pas été sereins dans tous les compartiments du jeu. Pour Alexandre Roumat via le Midi Olympique, ils ne méritaient pas autre chose que la défaite. Et ce, même si les Béarnais n'ont gagné que de quatre petits points. "Nous n'avons pas été bons sur les attitudes au contact et les zones de ruck". RUGBY. Tuilagi impressionnant, Lucu en chef d'orchestre, voici nos tops de la cinquième journée de Top 14 !Tout le monde sait que le Stade Toulousain cherche à mettre beaucoup de rythme. Et les sorties de balle sont primordiales pour jouer dans l'avancée afin que les 3/4 puissent faire parler leur talent. Mais le champion de France est souvent bousculé devant. Si les soutiens doivent être plus agressifs et rapides, le 3e ligne rappelle que le porteur du ballon "a également un rôle à jouer".

On sait aussi qu'à chaque fois que nous les avons joués, ils nous ont mis à mal.

Face aux Catalans, les hommes de Mola font très certainement vouloir mettre l'accent sur les zones de ruck. Ils abordent cette rencontre très au sérieux face à un adversaire qui jouera crânement sa chance et aura tout à gagner. "Vu notre performance à Pau, ce serait une grave erreur de prendre de haut les Perpignanais." RUGBY. Leader du Top 14, la Section Paloise peut-elle (vraiment) jouer les trouble-fêtes ?La prudence est donc de mise avant ce premier match de la 6e journée de championnat. Mais il y aura également de l'envie dans les rangs toulousains avec le potentiel retour de plusieurs joueurs du XV de France qui seront animés par une forte volonté de gagner. "Ce sont des mecs exceptionnels sur le terrain, donc en termes d'exigence et de précision, c'est une tout autre histoire."

Ils n'imaginent pas autre chose que la victoire face à un adversaire qui n'a pas battu le Stade Toulousain à domicile depuis 10 ans ! Les supporters espèrent voir du spectacle avec si possible un bonus offensif afin de rester dans la course aux phases finales. Pour l'heure, le champion occupe la 6e place qualificative.