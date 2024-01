RUGBY. Top 14. 6 mois après le début de la saison, le All Black Jack Goodhue va enfin jouer avec Castres !

Le centre aux 18 sélections avec la Nouvelle-Zélande Jack Goodhue a été aligné par le CO face au Racing 92. Une grande première pour le All Black.

Grande première ce samedi en Top 14 avec le premier match en France du All Black Jack Goodhue. Recruté par Castres durant l'intersaison en provenance des Crusaders, le centre aux 18 sélections avec la Nouvelle-Zélande a été aligné par le CO face au Racing 92.

Les Castrais se déplacent sur la pelouse synthétique de l'Arena avec une solide composition. On retrouve notamment Barlot au talon, Hounkpatin en première ligne, Papali'i en numéro 8, Palis ou encore Dumora à l'arrière. Le Kiwi sera quant à lui associé à Botitu au milieu de la ligne d'attaque.

Crédit image : @CastresRugby

Pas de round d'observation pour le joueur de 28 ans. Il a été titularisé dès son premier match de Top 14. Et ce, "même si ses entraîneurs confient qu'il faudra encore un peu de temps pour qu'il assimile pleinement le plan de jeu et son rôle au Castres Olympique", nous apprend La Dépêche.

Il faut dire que le championnat a démarré depuis six mois. On joue ce week-end la 12e journée et si le CO a réalisé une très bonne première partie de saison, Goodhue ne sera pas de trop pour terminer cet exercice et aider la formation tarnaise à se qualifier pour les phases finales.

Fort de ses cinq titres remportés en Super Rugby et de deux Rugby Championship, le centre international était l'une des grosses recrues de la saison. Mais il a été contraint de passer par la case opération en raison d'une cheville douloureuse. Mais il a fallu plus de temps de prévu pour qu'il retrouve la forme. TOP 14. TRANSFERT. Que peut changer Jack Goodhue à Castres ?Si bien que son premier entraînement avec Castres n'a eu lieu que mi-décembre. Comme une petite douzaine de ses compatriotes avant lui, dont Masoe ou encore Sivivatu, Goodhue, qui est engagé jusqu'en 2025, va donc évoluer sous les couleurs du CO et devrait apporter toute son expérience et son punch à la ligne de 3/4 tarnaise. Attention cependant au manque d'automatismes face à des Franciliens qui se connaissent bien.

Crédit image : @racing92

A l'orée de cette 12e journée, le CO occupe la 6e place avec six succès au compteur. Ce déplacement face au leader du Top 14 ne sera pas une partie de plaisir. Les Tarnais n'y ont pas gagné depuis mai 2018 et un succès 19 à 14. Mais ils restent sur une courte défaite 25 à 19 en septembre 2022 suite à un essai d’Olivier Klemenczak en fin de partie.