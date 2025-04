RUGBY. Stupeur chez les Kiwis, ce joueur de 28 ans renonce aux All Blacks !

Après quatre ans sous le maillot des All Blacks, l’ailier Mark Telea (19 caps) a annoncé sa retraite internationale pour aller jouer au Japon.

Loin de nos latitudes, la Nouvelle-Zélande est une terre de rugby à part entière. Plus sacré que toute autre relique, le maillot des All Blacks est un Graal. Pourtant, certains joueurs décident de faire une croix dessus, délibérément. C’est notamment le cas de l’ailier Mark Tele’a, qui s’était révélé il y a un peu plus de deux ans sur la scène internationale.

En effet, à seulement 28 ans, l'ailier des Blues a fait le choix de ne pas renouveler son contrat avec la fédération néo-zélandaise de rugby. Alors même que l’institution souhaitait conserver le joueur. Désormais, le joueur est pressenti pour terminer sa carrière au Japon, selon Rugby Pass, avec un contrat sur le long terme à la clé.

Les All Blacks en perte d'attractivité ?

En Nouvelle-Zélande, cette annonce a surpris beaucoup d’observateurs, la Japan Rugby League One étant perçue comme un championnat où les internationaux n’y vont pas si jeune. De plus, Mark Tele’a était toujours dans les cartons des All Blacks. Preuve en est, il a joué quatre matchs en tant que titulaire avec sa sélection sur l’année 2024.

Pour certains observateurs, ce choix paraît néanmoins cohérent en étudiant le profil du joueur. En effet, Mark Tele’a a connu une carrière de rugbyman particulièrement tardive. L’ailier n’a eu sa chance en Super Rugby qu’à partir de l’année 2020, alors qu’il allait sur ses 24 ans. Ce chemin de carrière atypique pousse à croire que le mondialiste souhaiterait profiter des occasions qui lui sont proposées, tant qu’il en est encore temps.

“Sécurité et argent, je ne pense pas qu'on puisse se voiler la face. La possibilité de s'assurer, d'un point de vue financier, et l'indépendance que cela apporte à un ailier de 28 ans, ce sont des choses importantes.[...] De plus, les ailiers ont tendance à terminer leurs carrières plus tôt que les autres joueurs”, rapporte ainsi le journaliste néo-zélandais Liam Napier, proche du dossier, au micro de la radio Newstalk ZB.

De plus, selon ce même insider, Mark Tele’a ne devrait pas arriver en terre inconnue. En cause, l’ailier All Black pourrait arriver du côté des Toyota Verblitz, formation coachée par l’ancien sélectionneur All Blacks Steve Hansen et Ian Foster où joue Aaron Smith. Depuis sa première apparition sous le maillot à la fougère argentée, l’ailier des Blues a connu 19 sélections et s’était fait remarquer lors de la dernière Coupe du monde de rugby. Il avait notamment marqué un doublé contre le XV de France, lors du match d’ouverture.

Cependant, si Mark Tele’a dit adieu aux All Blacks, il peut encore penser à l’idée de jouer au niveau international. En effet, en plus de la Nouvelle-Zélande, le trois-quart est aussi éligible pour l’Afrique du Sud, par son père, et les Samoa, par sa mère. De plus, les conditions d’éligibilité pour l’équipe nationale de l’Aotearoa pourraient évoluer dans les années à venir. C’est en tout cas le souhait de l’actuel sélectionneur, Scott Robertson.

