RUGBY. Streaker ''raffuteur'' : Aurillac mis à l'amende par la LNR

Aurillac est condamné à payer une amende à cause du streaker qui a fait irruption lors du match Aurillac-Biarritz. En prime, des raffuts aux agents de sécurité.

10 000€. Voici l'amende que devra payer Aurillac après l’intrusion sur le pré de Jean-Alric de l’ancien pilier du club Bernard Tokotu'u lors du dernier match de Pro D2 face à Biarritz. Une scène amusante et bon enfant puisqu’il était tout simplement venu essuyer le crampon de son ancien coéquipier et homme d’un club, Albert Valentin. En effet, l’ailier est au club depuis 2008 et disputait son dernier match face à Biarritz. Bernard Tokotu'u a donc décidé de rentrer sur la pelouse, torse-nu, pour aller saluer l’ailier.

VIDEO. RUGBY. Ce géant s'invite sur la pelouse et colle des raffuts à la sécurité en plein match !



Rapidement, les services de sécurité se sont mis à sa poursuite pour l’évacuer du terrain. Mais il en faut pour arrêter le pilier de 132kg. En prime, il a posé deux raffuts, pourtant dans les règles, aux agents de sécurité avant de sortir du terrain, tranquillement, en trottinant. Mais ce qui pouvait ressembler à une plaisanterie anodine n’est pas du goût de tout le monde. En effet, la Ligue Nationale du Rugby (LNR) n’a pas apprécié cette intrusion. Comme le rapporte Actu Cantal, le Stade Aurillacois a été reconnu responsable de "désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d’un club ou des clubs en présence » et plus particulièrement pour « Irruption d’une ou plusieurs personnes non autorisées dans une des zones réservées à la compétition (enceinte de jeu, vestiaires ou couloirs donnant accès à ces zones) avec incident”.

Pro D2. ''Cette décision n'a rien à faire dans le monde du rugby'', le Stade Montois sanctionné par la LNR