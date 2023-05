Pro D2. ''Cette décision n'a rien à faire dans le monde du rugby'', le Stade Montois sanctionné par la LNR

Suite l'hommage rendu à Julien Cabannes lors du match contre Rouen, le Stade Montois a été sanctionné par la LNR. Une décision qui ne passe pas dans les Landes.

"On est tous en colère. Cette décision n'a rien à faire dans le monde du rugby, elle est en train de salir notre sport. Ça va à l'envers de toutes les décisions qu'on inculque à nos joueurs depuis l'école de rugby. Je ne comprends pas. Cette décision va à l'encontre de tout ce que l'on essaie de véhiculer. Je voudrais qu'il y ait du bon sens." Ces mots sont ceux du manager du Stade Montois Patrick Milhet via l'Equipe suite à la décision de la LNR de sanctionner le club d'une amende de 10 000 euros. Le motif ? "Non-respect de la réglementation en matière d'animation et/ou de l'horaire de coup d'envoi", selon le communiqué de la Ligue. Si on est remonté dans les Landes, c'est parce que cette sanction intervient après l'hommage rendu à Julien Cabannes lors du match contre Rouen (47-17) le 5 mai lors de la 30e de Pro D2. Pour rappel, les Montois étaient déjà qualifiés pour les phases finales tandis que les Normands avaient validé leur maintien. VIDEO. Pro D2. Le bel hommage du Stade Montois à Julien Cabannes après 27 ans de fidélité !Une scène qui avait fait le tour des réseaux sociaux et mis en avant les valeurs de l'ovalie. Après 27 ans passés dans le même club, l'ailier était sorti sous une haie d'honneur de la part des équipes, le tout accompagné de ses deux filles avec un bouquet de fleurs. Le match avait été stoppé le temps de sa sortie sous les ovations des supporters avant de reprendre. Visiblement, on ne rigole pas avec les horaires à la LNR. Pour cette dernière, cela aurait notamment posé des problèmes de sécurité. Patrick Milhet, loin de regretter cette initiative, se disait prêt à assumer les conséquences, via France Bleu : "J'assumerai quoi qu'il en soit. C'est abusif, où sont passés l'esprit et les valeurs du rugby ?" PRO D2. Après tant d’échecs, cette année est-elle la bonne pour Mont-de-Marsan ?D'aucuns pourront se poser des questions quant à cette sanction dans un sport où les valeurs sont souvent portées aux nues. Où se situe la limite entre l'hommage et le respect du règlement ? Une décision qui intervient alors que le Stade Montois se prépare à jouer une demi-finale de Pro D2. Samedi, les Landais affrontent Grenoble au Stade des Alpes. Les joueurs montois, portés par l'esprit d'équipe et la solidarité, espèrent faire taire les polémiques et se qualifier pour la finale. Mais les chiffres ne parlent pas en leur faveur. Historiquement, c'est l'équipe qui reçoit à ce stade de la compétition qui l'emporte.