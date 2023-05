PRO D2. Après tant d’échecs, cette année est-elle la bonne pour Mont-de-Marsan ? 

Après moult tentatives d'accession en Top 14, Mont-de-Marsan est une fois de plus en passe d'atteindre la finale de Pro D2. Néanmoins, les Montois se déplacent à Grenoble !

Les phases finales ne sourient pas à Mont-de-Marsan !

Les hommes mentent, pas les chiffres ! La statistique que nous allons évoquer au sujet de Mont-de-Marsan parle d'elle-même ! Depuis 2001, qui est l'année de la création de la Pro D2, les Montois ne sont jamais arrivés à remporter le moindre match en phase finale, lorsque la rencontre se disputait à l'extérieur ! En 2019, 2018, 2017,2016, 2011 ou encore 2005, jamais "Les Abeilles" ne sont parvenues à s'imposer hors de leurs bases. La plus récente, en 2019 face à Vannes, avait particulièrement marqué les supporters montois, tant la différence de points à la fin était grande (50-10). En 2018, c'était alors l'USAP de Christian Lanta qui avait annihilé les espoirs de MDM, en l'emportant 28-8. Pareil en 2017, où Montauban avait dominé chacun des compartiments du jeu, sans jamais faire espérer leur adversaire. Puis, en 2016, c'était la modeste équipe d'Aurillac qui avait réussi à prendre le meilleur sur les joueurs de David Auradou. Néanmoins, la défaite la plus marquante de l'histoire du club en phase finale de Pro D2 reste celle face à Albi, il y a plus de 10 ans, en 2011. Alors que Mont-de-Marsan affichait une forme éblouissante lors de la phase régulière, les coéquipiers de Julien Fumat avaient joué jusqu'en prolongation, après 16 unités de chaque côté ! Malheureusement, à la 93e minute, les Albigeois avaient planté un essai, portant le score à 21-16, scellant l'issue du match ! Ce week-end face à Grenoble, les Montois ne seront donc pas favoris, bien que les deux équipes aient été très proches tout au long de l'année !

Grenoble a les faveurs avant le match !

L'importance de terminer 2e de la phase régulière en Pro D2 est primordiale, car elle donne un accès direct aux demi-finales, qui plus est à domicile ! À la fin de 30e journée de championnat, seulement un seul petit point séparait les deux équipes au classement. Néanmoins, après s'être débarrassé assez aisément d'Agen en quart de finale, "Les Abeilles" s'attaquent maintenant à l'assaut du Stade des Alpes. Cependant, dans l'histoire de la Pro D2, rares sont les équipes qui ont réussi à remporter une demi-finale à l'extérieur ! Seulement 20% de ces dernières ont réussi à se hisser en finale. Au total, en 36 matchs, 29 ont été la scène d'une victoire de l'équipe à domicile (Actu Rugby) ! En plus de cela, Grenoble figure dans les cinq meilleures équipes de Pro D2 à domicile, avec uniquement 2 matchs perdus sur l'ensemble de la saison ! Le dernier revers des Isérois remonte à la fin du mois de mars, face au leader incontesté, Oyonnax (24-28). En cinq affrontements au Stade des Alpes, Grenoble n'a jamais perdu face à Mont-de-Marsan, et a donc l'ascendant psychologique ! Les locaux vont alors tenter de retrouver le Top 14, après leur dernière relégation en 2019.

