RUGBY. Quels sont les principaux pourvoyeurs de France U20 avant la coupe du monde ?

Les Bleuets ont retrouvé Marcoussis pour préparer le Mondial qui débute le 24 juin 2023. 51 joueurs ont été appelés. Quels sont les clubs les plus représentés ?

Le manager des moins de 20 ans, Sébastien Calvet, a communiqué une liste élargie de 51 joueurs pour préparer la prochaine Coupe du monde. Cette compétition débute le 24 juin prochain à Cape Town (Afrique du Sud). Actuellement réuni au Centre National du Rugby à Marcoussis, quelles sont les équipes les plus représentées dans cette liste ?

Pau, Clermont et Toulouse à égalité

Ces 3 clubs sont ceux qui ont fourni le plus de joueurs. En effet, pas moins de 6 joueurs des 3 équipes sont à ce jour avec les U20 pour préparer la prochaine Coupe du monde. Du côté de Pau, l’inévitable et capitaine Emilien Gailleton est bien évidement présent. Il fait partie des meilleurs marqueurs du Top 14 avec 13 essais. Il sera accompagné de Théo Attissogbe, Clément Mondinat, Brent Liufau, Axel Desperes et Hugo Auradou. Une belle récompense pour ses 6 joueurs ainsi que pour la Section Paloise.

''La boue et la pluie, ça change du kimono blanc'', une ancienne judokate de haut niveau raconte son passage au rugbyÀ Clermont aussi, il y a un gros nom qui commence à se faire entendre dans le Top 14. Le demi de mêlée, Baptiste Jauneau, est logiquement présent dans cette liste. Avec lui, 5 autres éléments de l’ASM avec notamment Léon Darricarrere, le fils de David. Thomas Duchene, Yerim Fall, Valentin Simutoga et Cyriac Giully sont également du voyage.

Pour Toulouse, Paul Costes, le fils de l’ancien international Arnaud Costes, va lui aussi préparer la prochaine Coupe du monde avec les Bleuets. Cinq autres joueurs des Rouge et Noir ont aussi décollé avec lui à Marcoussis. Certains ont déjà fait des apparitions sous le maillot des U20 lors du dernier Tournoi des 6 Nations comme Clément Sentubéry ou encore Thomas Lacombre. Ces 3 joueurs sont accompagnés de Léo Labarthe, Mathis Castro Ferreira et Kalvin Gourgues.

TOP 14. Il a 19 ans et est (déjà) félicité par Dusautoir, qui es-tu Hugo Reus, nouvel ouvreur du Stade Rochelais ?L’ouvreur de La Rochelle Hugo Reus, très bons sur ses récentes apparitions en Top 14, est aussi du voyage. Un autre joueur très prometteur. Avec lui, Oscar Jeggou, Lucas Zamora, Louis Penverne et Alexandre Kaddouri.

Une belle satisfaction pour Brive, récemment relégué en Pro D2, qui compte aussi 5 représentants au sein des U20. Signe que le CAB pourra s’appuyer sur la génération future pour se reconstruire. Il sera notamment représenté par Mathis Ferté ou encore Léo Carbonneau. Avec eux, Loan Lavergne, Maxence Biasotto ainsi que Tom Raffy, qui a déjà disputé 9 matchs de Top 14 et 3 de Challenge Cup.

Dans les autres clubs, Bordeaux-Bègles a envoyé 4 joueurs dont Louis Bielle-Barrey. Très en vue avec l’UBB, il fait partie des cadres de cette équipe de France U20, tout comme Nicolas Depoortere qui commence à se faire un nom dans l’élite du rugby français. Du côté du Racing 92, 3 éléments sont au CNR de Marcoussis dont Enzo Benmegal ou Noah Zinzen.

Les clubs de Pro D2 aussi représentés

TRANSFERT. Qui est Marko Gazzotti (FCG), ce numéro 8 de 18 ans que tout le Top 14 s'arrache ?Grenoble et Agen sont les deux équipes dans l’antichambre du Top 14 qui ont envoyé le plus de joueurs, au nombre de 3. Parmi eux, le troisième ligne du FCG Marko Gazzoti ou encore le pilier agenais Maïno Pakihivatau qui a disputé récemment son tout premier match de Pro D2. Deux éléments de Provence-Rugby sont aussi au CNR pour préparer le Mondial.

À noter aussi la présence d’Andy Timo, le troisième ligne de Massy, très bon cette saison en Pro D2 malgré la saison galère du club. Tous ces jeunes talents plus ou moins connus du grand public tenteront de décrocher un titre mondial à Cape Town. Pour rappe, les U20 tricolores restent sur deux médailles d’or consécutives en 2018 et 2019.